في اكتشاف علمي غير متوقع، رصد باحثون للمرة الأولى مركبات كيميائية صناعية سامة في الهواء فوق مناطق زراعية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مصادر التلوث الكيميائي في الغلاف الجوي، ومدى انتشاره وتأثيراته المحتملة في البيئة وصحة الإنسان.

وتمكن فريق بحثي من جامعة كولورادو بولدر من تحديد وجود مركبات تُعرف باسم «البارافينات المكلورة متوسطة السلسلة» (MCCPs)، وهي مواد كيميائية صناعية تُستخدم على نطاق واسع في عدد من القطاعات، من بينها تصنيع البلاستيك والمنسوجات وسوائل تشغيل المعادن.

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة باعتباره أول رصد مُعلن لهذه الملوثات في هواء أمريكا الشمالية، وكذلك في أجواء نصف الكرة الغربي، وفقاً للدراسة المنشورة في دورية " ACS Environmental Au " العلمية.

اكتشاف بالصدفة

وجاء الاكتشاف خلال حملة ميدانية أُجريت عام 2023 بالقرب من منطقة لامونت الريفية في ولاية أوكلاهوما، حيث كان الباحثون يدرسون إحدى العمليات الكيميائية التي تحدث في الغلاف الجوي، دون أن يكونوا يبحثون عن هذه المركبات تحديداً.

واستخدم الفريق جهازاً متطوراً لقياس الكتلة يعتمد على التأين الكيميائي بالنترات، لمراقبة مكونات الهواء بصورة متواصلة على مدار شهر تقريباً في موقع زراعي.

وخلال تحليل البيانات، لاحظ دانيال كاتز، طالب الدكتوراه في الكيمياء بجامعة كولورادو بولدر والباحث الرئيسي في الدراسة، أنماطاً غير مألوفة في البصمات النظائرية للمواد المرصودة، قبل أن يتمكن من تحديد هوية المركبات الكيميائية الغامضة.

وقال كاتز إن اكتشاف مادة لم يكن الفريق يبحث عنها يمثل تجربة علمية مثيرة، مشيراً إلى أن العلماء بدأوا للتو في فهم طبيعة هذا الملوث العضوي السام، الذي يُعرف بوجوده في البيئة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم سلوكه وتأثيراته.

ورصد الجهاز 18 مجموعة من مركبات البارافينات المكلورة متوسطة السلسلة في صورتها الغازية، بمتوسط تركيز قُدّر بنحو 3.1 نانوغرام لكل متر مكعب من الهواء. وأوضح الباحثون أن هذا الرقم يمثل تقديراً أدنى للتركيز الفعلي، وليس بالضرورة الكمية الكاملة الموجودة في المنطقة.

كما أظهرت القياسات أن مستويات هذه المركبات كانت أعلى بكثير من تلك المسجلة في مناطق قطبية نائية، وهو ما يرجح وجود مصادر تلوث قريبة من موقع الرصد.

نمط يومي

ولم يقتصر الاكتشاف على تحديد وجود هذه المواد، إذ كشفت الدراسة عن نمط يومي لافت في تغير تركيزاتها، حيث ترتفع مستويات المركبات الغازية خلال ساعات النهار الأكثر دفئاً، بينما تتراجع ليلاً مع انخفاض درجات الحرارة.

ويرجح الباحثون أن درجة الحرارة تتحكم في كيفية انتقال هذه المواد بين الحالة الغازية والجسيمات العالقة في الهواء، وهو ما قد يؤثر في مدة بقائها داخل الغلاف الجوي، والمسافات التي يمكن أن تقطعها قبل أن تترسب أو تتفاعل مع مكونات الهواء الأخرى.

وتُستخدم هذه المركبات في صناعات متعددة، تشمل سوائل تشغيل المعادن، وتصنيع البولي فينيل كلوريد (PVC)، والمنسوجات. ويمكن أن تصل إلى مياه الصرف الصحي، ثم تتراكم في الحمأة الناتجة عن معالجتها، والتي يُعاد استخدام بعضها في إنتاج أسمدة عضوية تُنشر على الأراضي الزراعية.

ويشتبه الباحثون في أن استخدام هذه الأسمدة قد يكون أحد المصادر المحتملة للمركبات التي رُصدت في أجواء أوكلاهوما، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إثبات وجود علاقة مباشرة بين هذه الممارسة والتلوث المكتشف.

وأوضح كاتز أن نشر حمأة الصرف الصحي في الحقول قد يؤدي إلى إطلاق بعض المركبات السامة الموجودة فيها إلى الهواء، لافتاً إلى أن دراسات سابقة أظهرت انبعاث مواد كيميائية مشابهة من الأسمدة المنتجة من الحمأة، ما يجعل هذا الاحتمال جديراً بمزيد من البحث.

قيود مفروضة

ومن بين التساؤلات التي أثارها الاكتشاف احتمال أن تكون القيود المفروضة على فئة أخرى من المركبات الكيميائية قد أسهمت بصورة غير مباشرة في زيادة استخدام هذه المواد.

فالبارافينات المكلورة متوسطة السلسلة ترتبط كيميائياً بالبارافينات المكلورة قصيرة السلسلة (SCCPs)، التي خضعت لقيود تنظيمية بسبب سميتها، وقدرتها على البقاء لفترات طويلة في البيئة، فضلاً عن احتمالات تراكمها داخل الكائنات الحية.

وبدأت وكالة حماية البيئة الأمريكية تنظيم استخدام المركبات قصيرة السلسلة عام 2009، قبل أن تُدرجها اتفاقية ستوكهولم عام 2017 ضمن قائمة الملوثات العضوية الثابتة.

ويرى الباحثون أن القيود المفروضة على هذه المواد ربما دفعت بعض الصناعات إلى الاعتماد بصورة أكبر على المركبات متوسطة السلسلة باعتبارها بديلاً، الأمر الذي قد يكون ساهم في زيادة وجودها في البيئة.

نتائج غير مقصودة

وفي هذا السياق، أوضحت إيلي براون، أستاذة الكيمياء بجامعة كولورادو بولدر والمشاركة في إعداد الدراسة، أن تنظيم استخدام مادة كيميائية معينة قد يؤدي أحياناً إلى نتائج غير مقصودة، إذ تظل الحاجة الصناعية إلى المنتجات قائمة، ما يدفع الشركات إلى استبدال المادة المحظورة بأخرى قد لا تكون آثارها البيئية مفهومة بالقدر الكافي.

وعلى الرغم من نجاح الفريق في تحديد هذه المركبات، لا يزال مصدرها الدقيق غير معروف. وتشير قياسات الرياح إلى احتمالية وجود عدة مصادر في المناطق المحيطة بموقع الدراسة، فيما تعزز التغيرات المرتبطة بدرجات الحرارة فرضية تأثر تركيزاتها بالتفاعلات بين الغازات والجسيمات العالقة في الهواء.

كما رصد الباحثون مركبات تتوافق مع نواتج كيميائية يُحتمل أن تتشكل عند تعرض البارافينات المكلورة لعمليات الأكسدة في الغلاف الجوي، وهو ما يضيف بُعداً آخر إلى الأسئلة المتعلقة بسلوك هذه الملوثات وتحولاتها الكيميائية.

ويؤكد الباحثون أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراء قياسات إضافية في مواقع جغرافية مختلفة وعلى مدار فصول السنة، لتحديد مدى انتشار هذه المواد، وفهم كيفية انتقالها في الهواء، والتفاعلات التي تخضع لها، والفترة التي يمكن أن تبقى خلالها في البيئة.

خطوة أولى

وشدد كاتز على أن رصد هذه المركبات يمثل خطوة أولى نحو فهم تأثيراتها، مؤكداً أهمية مواصلة الأبحاث العلمية، ودور الجهات الحكومية المختصة في تقييم الأدلة العلمية ووضع الضوابط التنظيمية اللازمة لحماية الصحة العامة وسلامة البيئة.