صراع القوة والثروة.. "وحش" ترامب والتهام إيلون ماسك

في صراع القوة والثروة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيلون ماسك، من أنه قد يُجبر على مغادرة الولايات المتحدة، وهدده بـ "وحش" سيلتهمه مما أدى إلى تجدد الحرب الكلامية بين أقوى رجل في العالم والأغنى.

وقال ترامب إنه قد يفكر في ترحيل ماسك بعد أن انتقد الملياردير المولود في جنوب أفريقيا مشروع قانونه الرائد "مشروع قانون كبير جميل".

ترحيل ماسك

وعندما سأل مراسلو البيت الأبيض الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيرحل رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا والمواطن الأمريكي، أجاب ترامب: "سيتعين علينا أن ننظر في الأمر" وفق صحيفة ذا صن.

وهدد ترامب بإطلاق العنان لـ"وحش" ​​وزارة كفاءة الحكومة "دوج" "لإلتهام" ملياردير التكنولوجيا.

إخراج الوحش

قال: "قد نضطر إلى استخدام دوج ضد إيلون. هل تعلم ما هو دوج؟ دوج هو الوحش الذي قد يضطر للعودة والتهام إيلون."

في شهر مايو الماضي، ترك ماسك دوره كـ"وزير خفض التكاليف" لترامب في شركة " دوج" التي تم تشكيلها حديثاً، وجاء خروجه بعد يوم واحد من انتقاده لمشروع قانون "واحد كبير جميل" الذي اقترحه ترامب.

وقال ترامب إنه يعتقد أن ماسك كان يهاجم مشروع قانون الضرائب الضخم الذي أقترحه .

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ ، وبدون دعم، ربما كان على إيلون ماسك إغلاق متجره والعودة إلى منزله في جنوب إفريقيا"، في إشارة إلى دوجكوين.

خسارة ماسك

وأضاف: "إنه يخسر تفويضه بالسيارات الكهربائية، إنه منزعج للغاية من هذه الأمور، ولكن كما تعلمون، قد يخسر أكثر من ذلك بكثير، أستطيع أن أقول لكم الآن، إيلون ماسك قد يخسر أكثر من ذلك بكثير، لن نسمح بإطلاق المزيد من الصواريخ أو الأقمار الاصطناعية أو إنتاج السيارات الكهربائية، وسوف توفر بلادنا ثروة كبيرة".

وردًا على ذلك، قال ماسك على منصته الاجتماعية "إكس": "أنا أقول حرفياً: اقطعوا كل شيء الآن".

وكان ماسك، أغنى رجل في العالم، أكبر مانح لترامب في انتخابات 2024، وحافظ في البداية على وجود شبه دائم إلى جانب الرئيس المنتخب حديثًا.

لكن ما بدأ كخلاف حول "مشروع قانون واحد كبير وجميل" الذي اقترحه الجمهوريون تحول الآن إلى نزاع عام ــ حيث يتبادل الجانبان الانتقادات.

وزعم ماسك أن التشريع من شأنه أن يزيد الدين الوطني بشكل كبير ويمحو المدخرات التي يقول إنه حققها من خلال "دوج".

وقال رئيس شركة سبيس إكس على موقع "إكس" ي إن مشروع القانون سيكون بمثابة انتحار سياسي للحزب الجمهوري، وأشار إلى أنه سيعمل على إخراج أعضاء الكونجرس الذين يصوتون لصالح مشروع القانون من مقاعدهم في العام المقبل.