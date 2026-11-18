ليس العالم في خضم ما يموج به من أحداث في وارد متابعة صدور مذكرات رئيس سابق؛ فالحرب مع إيران لم تضع أوزارها بعد، وأسعار النفط وأسواق الطاقة تئن تحت وطأتها. والحزب الجمهوري خرج من الانتخابات النصفية فاقداً أغلبيته في الكونغرس، ليصبح ترامب أمام عامين من التحقيقات والمواجهة مع الخصوم، وهو الذي يستعد للجلوس في شنتشن إلى طاولة واحدة مع شي جينبينغ وفلاديمير بوتين.

وسط ذلك الصخب كله، صدر كتاب جو بايدن «عِديني يا أمريكا». وكان يمكن أن يمر خبراً عابراً في الصحف، لولا أنه خصص جزءاً معتبراً منه لخصمه اللدود ترامب، فقد ورد اسم الأخير في الكتاب نحو 200 مرة، ويجمع الكتاب في صورته نقيضين؛ اتهامات هي الأقسى التي وجّهها بايدن إليه حتى الآن، ولحظتين خاصتين من الود جمعتاهما في بداية رئاسته ونهايتها.

أولى اللحظتين رسالة من صفحتين بخط اليد، وجدها بايدن على مكتب الرئاسة صبيحة تنصيبه. وكان ترامب قد أمضى شهريه الأخيرين في طعونه في نتائج الانتخابات، ولم يحضر حفل التنصيب.

يكتب بايدن أن الرسالة جاءت على غير ما توقعه، فقد وصف فيها ترامب العمل في المكتب البيضاوي بأنه «نعمة تفوق الخيال»، وتمنى التوفيق والبركة للرئيس الجديد وزوجته جيل. ويقول بايدن إنها بدت له «رسالة آسرة»، كأن كاتبها «صديق قديم».

ويروي بايدن أن قراره منافسة ترامب ولد في أغسطس 2017، يوم مسيرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل وتعليق ترامب بأن بين الطرفين «أناساً طيبين جداً». ومنذ ذلك اليوم، صارت المعركة في نظره «معركة من أجل روح الأمة». ويكتب أن رئاسته بدأت، من وجوه كثيرة، في 6 يناير 2021، أي قبل أن يتسلم الحكم بأسبوعين. ففي ذلك اليوم شاهد من بيته في ويلمنغتون اقتحام الكونغرس، فصارت حماية المؤسسات الديمقراطية مهمته الأولى.

قائد تمرد

لم يلبث بايدن في هذا الفصل حتى صعّد من لهجته ضد ترامب، إذ اتهمه بأنه ظل يشاهد العنف ساعات دون أن يتحرك، في ما سماه «تخلياً عن الواجب»، وكتب أن رئيس أمريكا يومها لم يكن يقود أمريكا، كان "يقود تمرداً". ويستعيد مكالمة ترامب مع براد رافنسبرغر، أمين ولاية جورجيا، حين طلب منه أن «يجد» 11780 صوتاً. ثم يصل إلى عفو ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، عن أكثر من 1500 متهم في أحداث ذلك اليوم، فيكتب أن ما فعله ترامب في 6 يناير «يجب أن يلاحقه إلى قبره».

ويخصص بايدن صفحات طويلة لما يصفه بالإرث الثقيل الذي تسلّمه. فاتفاق الدوحة، الذي وقعته إدارة ترامب مع حركة طالبان في فبراير 2020، كان في نظره «قنبلة موقوتة». فقد حدد الأول من مايو 2021 موعداً للانسحاب، وتضمّن إطلاق 5000 سجين من الحركة. ويقول بايدن إن تجاوز الموعد كان سيعرّض نحو 2500 جندي أمريكي باقين في أفغانستان لهجمات طالبان. ويقدّم هذا السياق دفاعاً عن قراره الانسحاب. غير أن مراجعة بارتون سويم في «وول ستريت جورنال» رأت في الكتاب غياباً للنقد الذاتي في هذا الملف تحديداً، كما في ملفي التضخم وانتخابات 2024.

ويضيف بايدن إلى قائمة الإرث معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، فيقول إن إدارة ترامب «لم تحرك إصبعاً» لتمديدها قبل رحيلها، وإنه جعل تمديدها أولوية مبكرة في محادثاته مع بوتين. ويرى أن انسحابات ترامب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران ومعاهدة الأجواء المفتوحة أضعفت ثقة الحلفاء بالقيادة الأمريكية.

وينقل بايدن عن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، في أحاديثهما الأولى بعد توليه الرئاسة، أنها وصفت ترامب بأنه «انفعالي»، وأن مقاربته تحركها «تقلبات المزاج أكثر من الوقائع»، وأنها بدت حائرة في فهم علاقته ببوتين.

إقرار بالفضل

لا يخلو الكتاب من إقرار لترامب ببعض الفضل؛ ففي فصل الجائحة، ينسب بايدن إلى «عملية السرعة القصوى»، التي أطلقتها إدارة ترامب، فضل تسريع تطوير اللقاحات. لكنه ينتقد غياب خطة اتحادية فعالة لتوزيعها، ومعاملة ترامب لكبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، وترويجه لعلاجات غير مثبتة. وفي الاقتصاد، يهاجم قانون الضرائب الذي أقره ترامب عام 2017، ويرى أنه انحاز إلى من هم في القمة أصلاً، ويسخر من «أسبوع البنية التحتية» الذي وعد به ترامب مراراً ولم يتحقق.

أما ولاية ترامب الثانية، فيصفها بايدن بأنها بداية «حكومة أكثر قسوة» عازمة على هدم المؤسسات. ويكتب أن ترامب بدا عاجزاً عن البناء على إنجازات غيره، فلا يعرف إلا هدمها. ولا يراها انقطاعاً عن الولاية الأولى، ويقرؤها امتداداً للتنافس بينهما.

نقد حاد

ولم تجامل الصحافة الأمريكية الكتاب ولا كاتبه، فقد غلب النقد على المراجعات الأولى، وقرأ معظمها المذكرات دفاعاً عن الإرث أكثر منها مراجعة للأخطاء، وفي مقدمة تلك الأخطاء إصرار بايدن على الترشح مجدداً في 2024. وفيما رأت جينيفر سالاي في «نيويورك تايمز» أن الكتاب، بصفحاته التي تتجاوز 400، يشبه مزيجاً من رسالة تقديم لوظيفة وخطاب انتخابي، وأن المسافة فيه بين الاحتفاء بالإنجازات ومحاسبة الذات واسعة، عنونت إيمي ديفيدسون سوركين مراجعتها في «نيويوركر»: «جو بايدن لا يزال في حالة إنكار». وكانت مجلة «كيركوس» أكثر توازناً، فأشادت بالسجل التشريعي والخبرة الدبلوماسية، ورأت أن الدفاع عن إعادة الترشح هو أضعف ما في الكتاب.

صديقان جيدان

يعود الكتاب، في نهاية الرئاسة، إلى ما بدأ به، فيذكر أنه في 13 نوفمبر 2024، وبعد أسبوع من فوز ترامب بالانتخابات، استقبل ترامب في المكتب البيضاوي، حيث كان ودوداً إلى حد أنه ظنه «يمازحه» حين وصف سجله في خلق الوظائف بأنه «استثنائي»، وقال إنهما كانا سيصبحان «صديقين جيدين» لولا السياسة. ويواصل بايدن: ثم انصرفنا إلى الحديث عن شخصيات قادة العالم، وكأننا نتبادل النميمة عن ضيوف حفل عشاء.