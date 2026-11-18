



لم تعد الأعطال التكنولوجية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية مجرد مشكلات تشغيلية متفرقة تصيب خدمات إلكترونية أو أنظمة داخلية، بعدما امتدت الاضطرابات من قطاع الطيران والمصارف إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، وصولاً إلى شركة آبل، التي أعلنت تعرض عدد من خدماتها وأنظمتها لعطل واسع نتيجة تحديث داخلي، في تطور أعاد تسليط الضوء على أهمية البنية التحتية الرقمية التي باتت تدير تفاصيل الحياة الحديثة. مدى اعتماد الاقتصاد الحديث على البنية الرقمية، وحجم المخاطر التي يمكن أن تنشأ عندما تتعطل الأنظمة التي تدير قطاعات حيوية.

رغم أن تزامن هذه الأعطال أثار تساؤلات حول احتمال وجود هجوم سيبراني منسق، فإن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود رابط بينها أو وقوف جهة واحدة خلفها. لكن ثمة مسألة أكثر عمقاً من فرضية الاختراق، وهي أن العالم أصبح يعتمد على عدد محدود من الشركات والمنصات التي تدير أجزاء واسعة من بنيته الرقمية وأن أي عطل يربك العالم.

أثارت كثافة الأعطال وتتابعها خلال أيام تساؤلات بشأن احتمال وجود رابط مشترك بينها، وما إذا كانت الولايات المتحدة تواجه هجوماً سيبرانياً واسع النطاق يستهدف البنية التكنولوجية للمؤسسات الكبرى.لكن التصريحات الرسمية المتاحة لم تقدم دليلاً على وجود هجوم إلكتروني منسق أو نشاط تقف وراءه جهة أو دولة بعينها. قدر ما تطرق إلى عطل تقني.

اضطراب حركة الطيران



في 13 نوفمبر، شهدت الولايات المتحدة اضطراباً في شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، دفع السلطات إلى فرض توقف شامل لإقلاع الرحلات لمدة تقارب أربع ساعات.

وتجاوزت التداعيات حدود التأخير المعتاد، مع إلغاء آلاف الرحلات وتعطل جداول شركات الطيران، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى مشكلات في البنية الاتصالية القديمة، بما فيها الأسلاك النحاسية وأعمال الصيانة والتحديث وأُلغيت أكثر من 18 ألف رحلة في الولايات المتحدة بين الجمعة والأحد، ووصفت تقارير هذه الواقعة بأنها أطول عملية توقف لحركة الطيران الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، بعدما تسببت في تأخير مئات الرحلات وإرباك حركة السفر.

جاءت الأعطال بعد موجة إفصاحات عن ثغرات برمجية خلال أكتوبر الماضي، استعان باحثون في رصد عدد منها بأدوات الذكاء الاصطناعي. وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إن تسارع اكتشاف الثغرات يضغط على المؤسسات لإصلاحها بوتيرة لم تُصمم أنظمتها لتحملها. وأوضح أن المعطيات الأولية تشير إلى جهود لتأمين الأنظمة، فيما تبقى أسباب الحوادث موضع تحقيق.

في غضون أيام، شملت الأعطال التقنية في الولايات المتحدة شبكة اتصالات المراقبة الجوية، وبريد «أوتلوك» التابع لـ«مايكروسوفت»، وخدمات مصرف «جيه بي مورغان تشيس»، وأنظمة شركة «يونايتد إيرلاينز». وأربكت الانقطاعات العمل والسفر ودفعت مشرعين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن أسبابها. وقالت السلطات إن تحديثاً داخلياً تسبب في الأعطال، وإن المشكلة لم تكن نتيجة هجوم إلكتروني، وقالت الشركة إن العديد من أنظمتها عادت إلى العمل، وإنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل الخدمات المتبقية.

تحديث داخلي



ولم تقتصر تداعيات العطل على المستخدمين، ففي 17 نوفمبر، انضمت آبل إلى قائمة الشركات التي واجهت اضطرابات تقنية، بعد مشكلات طالت خدمات «iCloud» و«Apple Pay» ومتجر التطبيقات و«Apple Music».

وأرجعت الشركة الخلل إلى تحديث داخلي تسبب في تعطل بعض الأنظمة، مؤكدة أنها تعمل على استعادة الخدمات، وأن الحادث لم يكن نتيجة هجوم سيبراني بحسب إفادتها. إذ أفادت تقارير تقنية بتأثر أنظمة داخلية في متاجر آبل ومكاتب الشركة، كما واجه موظفون مشكلات في الوصول إلى الأدوات والبرمجيات اللازمة لأداء مهامهم، فيما تعذر على بعض المتاجر إتمام عمليات شراء أو تنفيذ إجراءات مرتبطة بخدمة العملاء وتفعيل الأجهزة.

تكشف هذه الأحداث أن معركة المستقبل لن تكون فقط حول امتلاك التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بل حول القدرة على ضمان استمرار عملها عند وقوع أي خلل.