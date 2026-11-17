منذ عام 1986، تنشر مجلة «الإيكونوميست» البريطانية مع اقتراب نهاية كل عام قراءتها لما ينتظر العالم في العام التالي. صدرت هذه القراءة أولاً بعنوان «العالم في...»، ثم تغيّر اسمها إلى «العالم المقبل» بدءاً من إصدار 2022. ويُعد إصدار 2027 الحادي والأربعين في هذه السلسلة. وقد تحولت القراءة في السنوات الأخيرة إلى موعد ينتظره قراء كثيرون حول العالم، لما تحمله من استشراف لمسارات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة. وصار غلافها نفسه مادة يتداولها الناس على منصات التواصل بالتحليل والتأويل.

وفي رسالته التي تلخص أبرز محاور إصدار 2027، يرسم توم ستانديج، محرر الإصدار، صورة لعالم يبدو كأنه خرج من رواية خيال علمي. فإيلون ماسك صار أول تريليونير في التاريخ. والمسيّرات أعادت تعريف الحرب، وسيارات الأجرة أضحت تقود نفسها، ونماذج الذكاء الاصطناعي بدأت تخرج عن السيطرة، والروبوتات الشبيهة بالبشر تتقدم، وحقن التنحيف تمنح الرشاقة والصحة لمن يقدر على ثمنها. ويقول ستانديج ساخراً إن "الشيء الوحيد الناقص هو الكائنات الفضائية، وإنها على الأرجح لن تظهر في 2027"، ثم يعرض عشرة اتجاهات يرى أنها تستحق المتابعة.

ما بعد ترامب

يتصدر القائمة ما تسميه المجلة «حقبة ما بعد ترامب»، فمع انقشاع غبار الانتخابات النصفية، سيبدأ السباق على خلافة الرئيس الأمريكي. لكن المجلة تستبعد أن يتحول ترامب إلى «بطة عرجاء»، وهو التعبير الأمريكي التقليدي عن الرئيس في سنواته الأخيرة. فهو أقرب، بتعبيرها، إلى «طائر غاضب مدمّر»، في تلاعب بالكلمات يستحضر لعبة «أنغري بيردز» الشهيرة. وتتوقع المجلة مزيداً من الأوامر التنفيذية والمعارك القانونية وقرارات تغيير الأسماء المفاجئة ومشاريع البناء الضخمة والمغامرات العسكرية، في سعي محموم من ترامب للحفاظ على نفوذه ورسم إرثه. وفي المقابل، سيبدأ العالم يتساءل عن شكل أمريكا بعد ترامب.

تداعيات حرب إيران

تستبعد المجلة تسوية حاسمة للصراع مع إيران، وترجح أن تبقى حالة عدم اليقين قائمة. وترى أن الحرب أضرت بمكانة الولايات المتحدة، وأن تداعياتها ستمتد طوال 2027، فتعيد تشكيل السياسات الإقليمية، وتغيّر مسارات تدفق الطاقة، وتهدد الأمن الغذائي مع شح الأسمدة. أما في الداخل الإيراني، فتتوقع أن يشدد النظام قبضته.

مناخ أكثر حرارة

في ملف المناخ، يُتوقع أن يكون 2027 العام الأشد حرارة على الإطلاق، مع ظاهرة «إل نينيو» قوية تقدم لمحة عن مستقبل أكثر دفئاً وتقلباً، تكثر فيه موجات الجفاف والحر وحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة، ما لم تُخفض الانبعاثات سريعاً. وترصد المجلة مفارقة لافتة، فترامب صار دون قصد أكبر مروّج للطاقة المتجددة في العالم. فقد أظهرت تقلبات أسواق الطاقة أن المصادر المتجددة هي الطريق الأفضل لمواجهة التغير المناخي وللإفلات من تقلبات الأسعار معاً.

الذكاء الاصطناعي متهماً

تتوقع المجلة أن تتسع موجة رفض الذكاء الاصطناعي، وأن تخضع مخاطره لتدقيق أشد. فخطر الانهيار المالي سيتصاعد مع لجوء شركات القطاع إلى مزيد من الديون في صفقات معقدة وغامضة. وستغذي النماذج الأكثر قدرة موجة من الهجمات الإلكترونية، وسيقلق الشركات والحكومات ما يتهدد سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي من مخاطر سياسية. غير أن المجلة تخالف المزاج العام في نقطتين، إذ ترى أن المخاوف من فقدان الوظائف ومن استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه لا تسندها البيانات. فالرفض في تقديرها نابع من آثار متخيَّلة أكثر من الآثار الفعلية.

ضغط مالي

في أوروبا، تتجه الأنظار إلى فرنسا، حيث تملك مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني الشعبوي، فرصة جيدة للفوز بالرئاسة. وترى المجلة أن فوزها سيعطّل المحرك الفرنسي الألماني الذي يقود الاتحاد الأوروبي، ويعمّق القلق من هشاشة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون.

ولا تقتصر الضغوط على فرنسا. فالإسراف المالي، وطفرة البناء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعودة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة، كلها ترفع كلفة الاقتراض الحكومي في الدول الغنية، وتضغط بالتالي على الشركات والأسر. وتحذر المجلة من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً، وأن شيئاً ما في مكان ما لا بد أن ينكسر.

وتتوقف المجلة عند تايوان مشيرة إلى أن التكنولوجيا غيّرت طبيعة الحرب، وجعلت صمود القوى الصغيرة أمام الكبيرة أيسر، كما ظهر في أوكرانيا وإيران. وتخلص إلى أن العامين المقبلين سيكونان محفوفين بالخطر.

أدوية التنحيف والفضاء وهوليوود

تمتد القائمة إلى الترفيه والعلم والثقافة؛ فأدوية التنحيف من فئة «أوزمبيك» لم تعد تقتصر على إنقاص الوزن، فقد بدأت تغيّر سلوك المستهلكين. وتصف المجلة ظاهرة «التسوق الانتقامي» لدى من استعادوا رشاقتهم، فهم يُقبلون بنهم على الملابس ومستحضرات التجميل واللياقة. كما أعاد نجاح هذه الأدوية اهتمام شركات الأدوية بعلاجات إطالة العمر.

وفي الفضاء، ستبدأ مركبة «ستارشيب» العملاقة من «سبيس إكس» إطلاق الأقمار الصناعية بانتظام، وستعرض شركات الصواريخ الصينية قدرتها على إعادة استخدام المعززات. وسيمهد انخفاض كلفة الإطلاق الطريق أمام محطات فضائية خاصة، وأمام فكرة بناء مراكز بيانات في المدار، والتي ترى المجلة أنها قد تكون أقل جنوناً مما تبدو.

وتختم القائمة بهوليوود، التي تحاول إعادة تشغيل محركاتها. فـ«حرب النجوم» تعود إلى الشاشات في ذكراها الخمسين مع فيلم جديد يطمح إلى إحياء السلسلة، ويعود «المنتقمون» مجدداً، ويُنتظر «جيمس بوند» جديد. لكن نجاح الأفلام منخفضة الكلفة التي يصنعها نجوم «يوتيوب» يطرح سؤالاً عما إذا كان الجمهور يريد شيئاً جديداً.

وفي الختام، تعود المجلة إلى «حرب النجوم»، فتجد في فيلم عمره نصف قرن مرآة للعام المقبل كله، حيث إمبراطورية جبارة تهتز أمام مركبات صغيرة رخيصة، وآلات تتمرد على صانعيها وتمضي في حسابات تخصها، وأسرار تُسرق من خزائن ظنّ أصحابها أنها محصنة. وكل ذلك كان يوماً خيالاً على شاشات السينما، وصار اليوم مادة لنشرات الأخبار. ويقول ستانديج إن الواقع لحق بالخيال العلمي أخيراً. وربما يكون أدق من ذلك أن الخيال العلمي سبق الواقع إلى قراءته، وأن عام 2027 لن يأتي بجديد كثير غير أن يكتب بالحبر ما رسمته السينما بالضوء منذ خمسين عاماً.