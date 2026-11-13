هل تمتد عاصفة "إنفيديا" إلى وزير التجارة الأمريكي؟

تم استدعاء وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، للإدلاء بشهادتيهما أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط تزايد المخاوف بشأن احتمال نقل تقنيات تابعة لشركة "إنفيديا" إلى الصين، في انتهاك للقيود التجارية الأمريكية.



وطلب السيناتور الجمهوري تيم سكوت، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، مثول الاثنين علنًا أمام اللجنة خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



وقال متحدث باسم وزارة التجارة لشبكة "إن بي سي نيوز" إن لوتنيك وافق على الإدلاء بشهادته.



وكان هوانغ قد استقال أمس الخميس، بعد أكثر من 30 عامًا قضاها على رأس شركة "إنفيديا"، وذلك عقب تقارير تحدثت عن دخوله في علاقة عاطفية مع سيدة أعمال صينية تُدعى أليس هوانغ، تشتبه وكالات الأمن الأمريكية في أن أجهزة الاستخبارات الصينية جندتها.



واعترف هوانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لم يكن مخلصًا لزوجته.

وجاءت مغادرته منصبه بعد ظهور تقارير عن علاقة أخرى جمعته بإحدى كبار المسؤولات التنفيذيات في شركة "إنفيديا"، والتي كانت تعمل تحت إدارته المباشرة.



وسبق لأليس هوانغ العمل في شركة "ميجاسبيد"، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وتشتبه السلطات الأمريكية في تورطها في شحن رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "إنفيديا" إلى الصين سرًا.



ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، زودت "إنفيديا" شركة "ميجاسبيد " بتقنيات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار.



ومن المتوقع الآن أن يواجه لوتنيك أسئلة بشأن كيفية السماح بإتمام هذه المبيعات.



وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا على بيع رقائق "إنفيديا" المتطورة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.



وفي المقابل، كان جنسن هوانج يرى أن السماح بهذه المبيعات من شأنه أن يُبقي الصين معتمدة على التكنولوجيا الأمريكية، بدلًا من تشجيعها على تطوير أنظمة منافسة.





