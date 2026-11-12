ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!».

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من إعلان طهران أن مباحثات «مكثفة» تجري مع واشنطن عبر وسطاء لتجنب العودة إلى الحرب. وقد عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا لبّت الولايات المتحدة مجموعة من المطالب، ثم وصفت الرد الأمريكي على شروطها السبعة بأنه «غير مقنع».