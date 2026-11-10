«الرئاسة الإمبراطورية».. ترامب يرد على هزيمة حزبه

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونغرس الديمقراطي الجديد بنهج يقوم على توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها، والحكم بالأوامر التنفيذية، وملاحقة خصومه، وتحدي المحاكم والمشرعين أن يوقفوه، وذلك وفق قراءة نشرها موقع «أكسيوس» عن استراتيجية البيت الأبيض بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب الموقع، يدرس ترامب وحلفاؤه إجراءات تنفيذية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وقيود الهجرة، إلى جانب إحكام السيطرة على الإنفاق. وكان ترامب قد تحدث في منشورات على منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ملاحقة الديمقراطيين الذين يحققون مع مسؤولي إدارته، وربما سجنهم، معتبراً تحقيقاتهم «مضايقات ذات دوافع سياسية».

ويرى الموقع أن مفتاح فهم المرحلة المقبلة يكمن في رجلين: ستيفن ميلر، الذي تسلّم أمس الاثنين منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. فكلاهما من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس، ويريان أنها تكاد تكون بلا قيود. وكان فوت أحد واضعي «مشروع 2025»، المخطط الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» لتعظيم السلطة التنفيذية في ولاية ترامب الثانية. ويشير الموقع إلى أن ميلر، بخلاف أغلب أسلافه، تحركه الأيديولوجيا أكثر من لقاءات جماعات الضغط وممثلي الصناعة.

تأكيد السلطة

ويرصد «أكسيوس» مفارقة لافتة: فالهزيمة في الانتخابات النصفية دفعت الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما نحو الوسط، أما غريزة ترامب فتسير في الاتجاه المعاكس، نحو تأكيد السلطة بأقصى درجاتها. ويرسم الموقع ملامح هذه الخطة في خمسة محاور.

أولها إعادة بناء حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، التي كانت قبل عامين قوة إعلامية وسياسية موحدة، وباتت اليوم منقسمة بعد أن انصرف انتباه ترامب عن قاعدته. ويسعى نائب الرئيس جي دي فانس وميلر إلى إعادة إحيائها، ولهذا، بحسب الموقع، صعدت فجأة إلى صدارة الأولويات ملفات مثل إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص المساعدات لإسرائيل، ودفع أجندة وزير الصحة روبرت كينيدي الابن في الغذاء الصحي.

وثانيها الحكم بالقلم، إذ يعمل ميلر وفوت ومحامو البيت الأبيض على صياغة أوامر تنفيذية تتيح الحكم دون الكونغرس، مع آراء قانونية جاهزة من وزارة العدل للدفاع عنها، وفق ما كانت «رويترز» قد كشفته قبيل الانتخابات.

وثالثها ملاحقة الخصوم، التي يقول الموقع إنها انتقلت من الانتقام إلى التحذير الاستباقي لكل من يستهدف الإدارة، بمن فيهم أعضاء الكونغرس. وقال روجر ستون، حليف ترامب، للموقع إن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين سيجدون أنفسهم «في مواجهة لوائح اتهام».

ورابعها تطهير ما يسميه ترامب «الدولة العميقة»، مستفيداً من حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي في قضية «ترامب ضد سلوتر»، الذي منحه صلاحية إقالة رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، كلجنة التجارة الفيدرالية، لأي سبب أو دون سبب. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» يوم الانتخابات إن الحكم «يمنح الرئيس صلاحيات هائلة».

وخامسها مزيد من المشروعات الرمزية، من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح في واشنطن، وإطلاق اسمه على مبانٍ، وهو ما يقرؤه الموقع ممارسةً خالصة للسلطة. وقال ترامب لمجلة «نيويورك» في تفسير تكريمه نفسه: «لن يفعل أحد ذلك بعد رحيلي».

رهان ترامب

لا يتوقع «أكسيوس» مقاومة تُذكر من الجمهوريين داخل الكونغرس الجديد، بعد أن غادر أغلب منتقدي ترامب في الحزب، وبقيت كتلة أصغر وأكثر ولاءً له، بهوامش لا تسمح لها بالتأثير. ويراهن ترامب، بحسب الموقع، على أن الجمهوريين سيشعرون سريعاً بأن الديمقراطيين يبالغون، فيلتفون حوله، ولو على مضض.

غير أن الموقع يذكّر بأن أكثر صفات ترامب قابلية للتوقع هي عدم القدرة على توقعه. فقد قال ليلة الانتخابات إنه سيعمل مع الديمقراطيين، واعترف لاحقاً بأن سياسة الترحيل كانت «قاسية للغاية». ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، قد يشمل هذا الانفتاح تخفيف بعض جوانب إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة ما يتعلق بالعناصر الملثمين الذين يضايقون مواطنين أمريكيين، والتوافق على أجندة الغذاء الصحي، بل وتوقيع تشريع يلغي التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» التي تضمنها قانون الإنفاق الشهير الذي أقره في ولايته الحالية.