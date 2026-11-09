يد "تطبطب" وقبضة "تضرب".. ترامب "يلاعب" الديمقراطيين

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتح أبواباً للتفاوض مع الديمقراطيين بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، عبر تصريحات حملت مراجعة لشدة سياسة الترحيل، وانفتاحاً على ضوابط للذكاء الاصطناعي، وتخفيفاً للتهديد بتصعيد الحرب مع إيران. لكن الرئيس الذي مدّ يده إلى خصومه في مقابلة تلفزيونية، أعلن قبلها بساعة واحدة تعيين ستيفن ميلر، أكثر مستشاريه تشدداً، كبيراً لموظفي البيت الأبيض. وبين اليد الممدودة والأخرى القابضة، تتشكل ملامح استراتيجية يبدو أن ترامب يريد بها التفاوض مع الأغلبية الجديدة دون أن يخسر قاعدته، وإن بقي التحول حتى الآن أوضح في الخطاب منه في القرارات.

وبرزت معظم هذه الإشارات في مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، التي أجراها الكاتب روس دوثات، وسُجلت الجمعة 6 نوفمبر وبُثت الأحد 8 نوفمبر، في أول مقابلة مطولة له منذ الانتخابات. وقدّم فيها ترامب أوسع تقييم لهزيمة حزبه، فأرجعها إلى الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود وضعف إيصال الرسالة الاقتصادية، دون أن يحمّل نفسه المسؤولية.

إشارة سياسية

في ملف الهجرة، جاء الاعتراف الأبرز. فحين سُئل عما إذا كانت سياسة الترحيل قد ذهبت أبعد من اللازم، قال: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم». وضرب أمثلة بعمال في الفنادق والمطاعم ومراكز البستنة، رأى أن كثيراً من الأمريكيين لا يريدون ترحيلهم. وأبدى استعداداً للتوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الجديدة يسمح بوقف ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في البلاد منذ 10 أو 15 عاماً ويعملون ويدفعون الضرائب، مع استمرار ترحيل المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات. وقال إن نواباً ديمقراطيين تواصلوا معه بالفعل بشأن تسوية محتملة.

وتحمل هذه الإشارة أهمية سياسية، لأنها تفتح مجالاً للتمييز بين فئات المهاجرين، وتتيح تفاوضاً بشأن العاملين المستقرين داخل المجتمع الأمريكي. لكن ترامب لم يحدد شكل الاتفاق أو شروطه، ولم يعلن إجراءات تنفيذية تترجم هذا الانفتاح.

تنظيم حكومي

وفي الذكاء الاصطناعي، أظهر الرئيس مرونة تجاه التنظيم الحكومي، بعدما فضّل سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها. فقد قال إنه لا يمانع وضع ضوابط لسلامة هذه التقنية، وأبدى استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين بشأنها، لكنه حذر من لوائح تضع الولايات المتحدة «في مرتبة ثانية بعيدة» خلف الصين. ويعني هذا الموقف قبول مناقشة ضمانات تشريعية مع بقاء نطاقها مجهولاً، في مجال قد يسمح بتسوية محدودة بين البيت الأبيض والكونغرس.

حرب إيران

أما إيران، فقدمت المؤشر الإضافي الأبرز على تليين الخطاب. فحين سُئل عما إذا كان سيصعّد الحرب بعد انتهاء الانتخابات، أجاب: «لا أسعى إلى ذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك»، معتبراً أن الاتفاق كان قريباً قبل الاقتراع، وأن انتصار الديمقراطيين شجّع طهران على انتظار شروط أفضل. لكنه واصل الدفاع عن قرار شن العمليات العسكرية، وأبقى خيار الضربات الإضافية قائماً، فتبقى الإشارة أقرب إلى تخفيف التهديد بتصعيد قريب منها إلى إعلان إنهاء الحرب.

ويتصل بهذه المواقف تحول أوسع في حديثه عن الكونغرس. فقد قال إنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين حتى لو فتحوا تحقيقات بحقه، مضيفاً في تصريحات سابقة أنه لا يريد أن يقضي عامين «جالساً أستخدم الفيتو ضد كل شيء». لكنه شدد في مناسبات أخرى على قدرته على تعطيل مشاريعهم. وتوحي الرسالتان باستعداد لصفقات انتقائية، يحتفظ خلالها الرئيس بحق النقض أداةً للضغط والتفاوض.

مقاتل عظيم

غير أن هذه الإشارات اصطدمت سريعاً بقرار يحدّ من إمكان وصفها بالانعطافة. فقبل ساعة من تسجيل المقابلة، أعلن ترامب ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملة الترحيل الجماعي، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، التي استقالت بعد الهزيمة. ووصفه ترامب بأنه «اللاعب الأهم» و«مقاتل عظيم». وقرأت شبكة «إن بي سي نيوز» في الانتقال من وايلز، الشخصية القادمة من المؤسسة الحزبية التقليدية، إلى ميلر، رسالة إلى حزب منقسم بأن الرئيس يعتزم تعزيز صلته بقاعدة حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» في عاميه الأخيرين.

وجاء الرد الديمقراطي حاداً وسريعاً. فقد قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب «لم يتعلم شيئاً من هزيمته التاريخية». وذهب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس في يناير، أبعد من ذلك، إذ أعلن أنه «لن تكون هناك فرصة للعمل مع ستيفن ميلر وما يمثله»، مشيراً إلى أن قناة الاتصال التي كانت قائمة بينه وبين وايلز لن تستمر في عهد خلفها. أي أن الرئيس الذي يتحدث عن تسوية في ملف الهجرة، اختار لإدارة البيت الأبيض الرجل الذي يرفض خصومه التفاوض معه في هذا الملف تحديداً.

ولهذه المفارقة سابقة في ولاية ترامب الأولى تكاد تتطابق معها. ففي يناير 2018، أبدى ترامب في اجتماع متلفز مع مشرعين من الحزبين استعداده لتوقيع اتفاق بشأن المهاجرين الذين دخلوا البلاد أطفالاً، ووصف التشريع المأمول بأنه «مشروع قانون حب». لكن الاتفاق انهار خلال أيام، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يومها إنه «طالما ستيفن ميلر هو من يتولى التفاوض على الهجرة، فلن نصل إلى أي مكان»، مضيفاً أن كل مقترح كان يُسحب من قِبل موظفين في البيت الأبيض. والسؤال اليوم: هل يعيد التاريخ نفسه، حين يصبح ميلر مديراً للبيت الأبيض كله، لا مستشاراً للهجرة فحسب.

وفي المقابل، تحمل ولاية ترامب الأولى سابقة معاكسة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون مجلس النواب في انتخابات 2018، خاض الطرفان مواجهة انتهت بأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، لكنهما توصلا في نهاية 2019 إلى إقرار اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا بدعم من رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد تعديلات طالب بها الديمقراطيون. وهي سابقة تؤكد أن الصدام والصفقة يمكن أن يتعايشا في علاقة ترامب بالكونغرس الديمقراطي.

انفتاح وتشدد

وتستحضر الاستراتيجية الحالية أيضاً ما فعله الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بعد خسارة حزبه الكونغرس عام 1994، حين تبنّى ما عُرف بـ«التثليث»، أي التموضع بين حزبه وخصومه الجمهوريين، فوقّع معهم إصلاحات كبرى وفاز بولاية ثانية. لكن الفارق جوهري: فترامب لا يخوض انتخابات أخرى، وكلينتون لم يكن يقود حزباً تعدّ قاعدته الصلبة أي تنازل في ملف الهجرة خيانة. ولهذا يبدو ترامب ساعياً إلى نسخة خاصة به من هذه الاستراتيجية: خطاب منفتح يخاطب الناخبين الذين انفضوا عنه، وتعيينات متشددة تطمئن القاعدة التي بقيت معه.

وتبقى ملفات أخرى خارج دائرة المرونة. فلا مؤشرات حتى الآن على تراجع في الرسوم الجمركية مرتبط بالهزيمة، إذ يرى خبراء نقلت عنهم «رويترز» أن زيادة قدرة الديمقراطيين على الرقابة لا تعني تغييرات قريبة في سياسة التجارة، نظراً إلى صلاحيات الرئيس وتمسكه بالرسوم. وفي الرعاية الصحية، تتصدر المشهد مطالب الأغلبية المقبلة باستعادة الدعم وعكس التخفيضات، دون أن يتضح موقف ترامب منها. وحتى إقراره بسوء عرض الرسالة الاقتصادية، اقترن بدفاع متواصل عن إدارته للاقتصاد، ما يوحي باستعداد لتعديل طريقة التقديم، لا السياسات نفسها.

وسيتحدد وزن خطاب المرونة حين يتحول إلى تعليمات بشأن الترحيل، أو اتفاق على ضوابط للذكاء الاصطناعي، أو خطوات تفاوضية ملموسة تجاه إيران. أما تشريعياً، فسيكون الاختبار في استعداد البيت الأبيض لقبول تعديلات ديمقراطية محددة، وتحمّل كلفتها أمام القاعدة الجمهورية. وإلى أن يحدث ذلك، تبقى اليد الممدودة في المقابلات التلفزيونية، والقبضة المغلقة في مكتب كبير الموظفين، رسالتين متزامنتين لجمهورين مختلفين.