نائب أمريكي كبير من الديمقراطيين يتعهد بإلغاء رسوم ترامب "غير المبررة"

تعهد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المرشح لاستعادة رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالضرائب والتجارة، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «غير مبررة»، إلى جانب «الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة».

وقال نيل، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين تاي، الممثلة التجارية السابقة في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «سياسات ترامب التجارية الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة» أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي تفاقم التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراءً.

وأضاف: «أنا ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب، واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هذا يعني تحقيق مكاسب لكل أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد».

ولم يكشف نيل تفاصيل خططه التشريعية في مجال التجارة، لكنه أكد أن أولويته تتمثل في إبقاء كل من المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة الدورية كل ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.

وتأتي تصريحات نيل بعد أن فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، في أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008، إلى جانب ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويمنحهم ذلك قدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب الجمركية والقوانين الداعمة لها، ويُرجّح أن تكون الرسوم المفروضة على السلع الكندية من أبرز الأهداف.

غير أن أي إجراءات تستهدف إلغاء هذه الرسوم يُتوقع أن تصطدم بحق النقض الرئاسي، الذي لن يتمكن الديمقراطيون من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.