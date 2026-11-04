فانس: حرب إيران سبب خسارتنا الانتخابات

أرجع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي إلى الحرب على إيران، واصفاً إياها بالسبب «الواضح» لهزيمة الحزب، الذي فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فانس، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز»: «السبب في خسارتنا هو الحرب».

ويأتي إقرار فانس بعد أن أقر الرئيس دونالد ترامب نفسه بأن الحرب أثرت على الأرجح في أداء حزبه، قائلاً إن الناخبين ربما لم يكونوا مستعدين لتحمّل العواقب قصيرة المدى لارتفاع أسعار البنزين.

ويمثل تصريح فانس تحولاً لافتاً في خطاب الإدارة تجاه الحرب. فقد رفض نائب الرئيس في سبتمبر الماضي وصف المواجهة مع إيران بأنها «حرب»، قائلاً في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «لن أسميها حرباً»، حين سُئل عما إذا كانت ستنتهي قبل الانتخابات. وكان ترامب قد أشار في مارس الماضي إلى أن نائبه كان «أقل حماسة» لدخول الولايات المتحدة صراعاً جديداً في الخارج.

وفي السياق ذاته، دعا حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس حزبه إلى عدم التقليل من مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف الناجمة عن الحرب، معتبراً أن بعض الجمهوريين «يضللون» الأمريكيين بعدم مصارحتهم بأن الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال، في مقابلة مع المذيع ستيفن إيه سميث: «علينا أن نكون صادقين. البنزين أغلى».

وكانت أسعار الوقود قد شكّلت أحد أبرز ملفات الحملة الانتخابية، بعد أن ارتفعت بصورة حادة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، فيما ظل غلاء المعيشة يتصدر هموم الناخبين في استطلاعات الرأي. وكان جمهوريون بارزون قد حذروا قبل الانتخابات من أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يقودان إلى نتائج «كارثية» للحزب.