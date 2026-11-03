ترامب: ضربنا منشأة دفاع جوي إيرانية فور اكتمالها.. ولن ندفع المزيد لإسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت الليلة الماضية هجوماً محدوداً على منشأة إيرانية للدفاع الجوي بعد اكتمال بنائها، معلناً في الوقت ذاته أن واشنطن ستتوقف عن تقديم التمويل السنوي لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق توصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز» مع انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي اليوم، أن بلاده راقبت بناء المنشأة لمدة شهرين ودمرتها فور اكتمالها، مؤكداً أن الهجوم «كان محدوداً ولا يمثل حرباً واسعة». وأضاف أن واشنطن تراقب المنشآت النووية الإيرانية باستمرار، «وسنضربها مجدداً إذا حاول أي شخص الوصول إليها».

وقال ترامب إن ما يجري مع إيران «ليس حرباً بالمعنى التقليدي»، وإن الولايات المتحدة «تسيطر على الوضع بالكامل»، مشيراً إلى أن إيران أصبحت «في الوضع الذي نريده»، وأن بلاده تستطيع توجيه مزيد من الضربات إليها إذا قررت ذلك. وأضاف: «يمكننا القضاء على ما تبقى من قدرات إيران، لكننا نستطيع أيضاً تجنب قتل آلاف الأشخاص»، مؤكداً أنه لا يسعى إلى «قتل أعداد كبيرة» في إيران بعد الانتخابات، «لكننا سنفعل ما يلزم إذا اضطررنا إلى ذلك». ورأى أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل من إيران على مكاسب أكبر مما حصلت عليه من فنزويلا.

وفي تصريحات لـ«فوكس نيوز»، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع «جبل الفأس» المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، وإنها تستطيع تنفيذ الضربة خلال ساعة، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض مع طهران «من موقع قوة مطلقة»، وأن إيران ليست في موقف تفاوضي جيد واقتصادها ينهار، وأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

وفي ملف المساعدات لإسرائيل، قال ترامب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»: «كنا نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، لكنني توصلت إلى اتفاق مع نتنياهو قبل أشهر لوقف ذلك»، مضيفاً: «اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع لإسرائيل أي أموال بحلول نهاية هذا العام، لكننا سنساعدها إذا احتاجت إلى ذلك.. إنها حليف جيد». وعزا القرار إلى أن إسرائيل «أصبحت دولة ناجحة» و«لا تحتاج» إلى هذه المساعدات.

وربط ترامب القرار بالسباق الانتخابي، قائلاً إن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد السيد «يكرر التساؤل عن سبب تقديم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل»، وإن وقف المساعدات «سيزيل هذه القضية»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتقويض إنجازات إدارته بسبب استغلال هذا الملف.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، تسري حتى عام 2028، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنوياً. وكان نتنياهو قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تعمل على مذكرة تفاهم جديدة تخفض المساعدات، معرباً عن رغبته في أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل.

وعن الانتخابات، قال ترامب إنها الأهم، «لأننا نجحنا بالفعل في إعادة العظمة إلى أمريكا»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح لـ«اليسار الراديكالي» بالسيطرة على الولايات المتحدة. ورأى أن التجمعات الانتخابية التي شارك فيها سيكون لها تأثير كبير على نتائج التصويت، موضحاً أنه سيتابع النتائج الليلة من البيت الأبيض، ومعرباً عن اعتقاده بأنها ستكون «أفضل مما يتوقعه كثيرون».