ترامب يغلق باب "الولاية ثالثة".. ويلوح بعفو استباقي لحماية مساعديه

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بالتحرك لحماية الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه بعد انتخابات التجديد النصفي، ملوّحاً بإمكانية إصدار عفو استباقي عن مساعديه والمقربين منه إذا تعرضوا لملاحقات مماثلة.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع بودكاست «بود فورس وان»، الذي تقدمه الصحفية ميراندا ديفاين، رداً على سؤال بشأن ما يُتداول عن احتمال التحقيق مع ماسك أو مصادرة أصوله، إذ قال: «إنه مجرد كلام. لكن إن كان كلاماً، فسيتعين علينا حمايتهم».

وأكد ترامب أنه سيدرس العفو عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون، قائلاً: «سأفعل ذلك إذا احتجت إليه، بالتأكيد»، مضيفاً: «لن أفكر في الأمر حتى، سأفعله مباشرة».

وكان ماسك قد أنفق نحو نصف مليار دولار في مواجهة الديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية الحالية، ولمّح مؤخراً، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والكونغرس عام 2028 سيعني نهاية الديمقراطية.

وفي المقابلة ذاتها، قال ترامب إنه كان يود الترشح لولاية ثالثة، لكن نص الدستور «دقيق للغاية»، في إشارة بدت إغلاقاً لهذا الباب، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمامه متسعاً لتنفيذ أجندته: «لدينا أكثر من عامين، وهذه فترة طويلة، يمكنك أن تنجز الكثير خلالها».

تأتي تصريحات ترامب في وقت يستعد فيه لعامين أخيرين قد يشهدان مواجهات حادة داخل البيت الأبيض، مع تزايد مؤشرات الاستطلاعات على احتمال تحقيق الديمقراطيين موجة فوز واسعة في الانتخابات.