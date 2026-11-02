ترامب: لا نحتاج لتغيير النظام في إيران لمنع امتلاكها سلاحاً نووياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير النظام في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تحديد الجهة التي يمكن التفاوض معها في طهران.

وأوضح ترامب في تصريحات صحافية، أن بلاده لم توجه «الضربة القاضية» لإيران حتى الآن لأنها تريد التفاوض، مضيفاً أن الإيرانيين يواصلون الحديث عن المفاوضات، لكن واشنطن قد تضطر في مرحلة ما إلى إنهاء الأمر عسكرياً.

وأكد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، «وسنرى ما إذا كان ذلك ممكناً»، لافتاً إلى أنها تعاني من أزمة كبيرة، ولم تعد قادرة على دفع رواتب قواتها العسكرية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يريد أن تتحول الحرب الحالية إلى صراع طويل الأمد على غرار حرب فيتنام.