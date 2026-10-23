ترامب: تحدثت مع رئيس وزراء بريطانيا وناقشنا استغلال نفط بحر الشمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، ​إنه ناقش مسألة استغلال النفط في بحر الشمال خلال محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني آندي ⁠بيرنام اليوم الجمعة، ولم يتطرق إلى الصراعين في إيران وأوكرانيا إلا "بشكل ‌سطحي جداً".

وتابع يقول لصحفيين في البيت الأبيض ‌قبل أن يغادر إلى فلوريدا للقيام ‌بجولة انتخابية استعداداً لانتخابات ‌التجديد النصفي ‌المقررة في الثالث من نوفمبر "إنهم يفتحون (المجال ‌لاستخراج) النفط ​في بحر الشمال".

وأضاف: "ظللت ⁠وراءهم لعامين... وآندي يعمل على إنجاز ذلك".

وأشاد ​ترامب ⁠يوم ⁠الأربعاء بجهود بريطانيا في استكشاف النفط في بحر ⁠الشمال بعد أن وافقت على مشروع حقل جاكداو للغاز لتنهي بذلك خلافات قضائية وسياسية استمرت ‌سنوات، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن القرار ​بشأن حقل روزبنك الأكبر للنفط لم يتخذ بعد.