ترامب: نتحكم في مضيق هرمز ويمكننا السيطرة على كل النفط في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنهي «موضوع إيران» بسرعة كبيرة، واصفاً إياها بأنها «دولة فاشلة».

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها الجمعة، أن بلاده تتحكم في مضيق هرمز، وبإمكانها السيطرة على إيران بأكملها، مشيراً إلى أن إيران «لا تمتلك أي أموال». وتابع: «يمكننا السيطرة على كل النفط في إيران».

وأكد الرئيس الأمريكي أن كل النفط الذي تريده بلاده يمر عبر مضيق هرمز، فيما تتعرض إيران لحصار بحري.

وتأتي تصريحات ترامب غداة إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، والمعروف بـ«الجدار الفولاذي»، مؤكدة أنه حال دون تصدير نفط خام إيراني بقيمة 25 مليار دولار على الأقل، وأنه لم تجرِ أي عمليات تصدير أو استيراد من إيران وإليها بحراً، باستثناء المساعدات الإنسانية التي سمحت بها القوات الأمريكية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران وكيفية تحقيق النصر فيها، كما ألمح، بحسب وكالة الأنباء الهندية، إلى أن عملاً عسكرياً إضافياً ضد إيران لا يزال ممكناً، مع إقراره بكلفته السياسية المحتملة على الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقبلة.