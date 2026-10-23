قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها أذنت بإجراء عملية مبادلة طارئة لما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، وذلك للتصدي لانقطاع في الإمدادات أثر في مصفاة ليك تشارلز التابعة لشركة (فيليبس 66) في ولاية لويزيانا.
أمريكا تأذن بسحب 400 ألف برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها أذنت بإجراء عملية مبادلة طارئة لما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، وذلك للتصدي لانقطاع في الإمدادات أثر في مصفاة ليك تشارلز التابعة لشركة (فيليبس 66) في ولاية لويزيانا.