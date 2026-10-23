أمريكا تأذن بسحب 400 ألف برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

قالت ​وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها ⁠أذنت بإجراء عملية مبادلة ‌طارئة لما يصل إلى ‌400 ألف ‌برميل من ‌النفط ‌الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ‌في ​البلاد، ⁠وذلك ​للتصدي ⁠لانقطاع في الإمدادات ⁠أثر ⁠في مصفاة ليك تشارلز التابعة لشركة (فيليبس 66) ‌في ولاية لويزيانا.





