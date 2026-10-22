ترامب يهاجم ليبرون جيمس بسبب النشيد الوطني

انتقد ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، اليوم الخميس، بسبب ما ⁠وصفه بسلوك ينم عن عدم احترام خلال عزف النشيد الوطني في مباراة ‌أقيمت مؤخراً بالدوري.

وقال ترامب في منشور عبر ‌منصة تروث سوشيال أرفقه بمقطع ‌فيديو يظهر جيمس وهو ‌يتحرك أثناء ‌عزف النشيد الوطني "أثناء الاستماع لنشيدنا الوطني، ​أبدى ليبرون ‌جيمس ​عدم احترام لبلدنا".

وأضاف: "يجب ⁠على ليبرون جيمس الاعتذار لجميع هؤلاء المحاربين والأبطال الأمريكيين ​العظماء ⁠الذين ⁠ضحوا بأرواحهم من أجل العلم الأمريكي وكل ما ⁠يمثله بلدنا!".

وأظهر المقطع الذي شاركه ترامب، جيمس وهو يقف في الصف مع أعضاء فريق فيلادلفيا سفنتي ‌سيكسرز محركاً ذراعيه بشكل يشبه ​تمارين الإحماء، ويؤدي حركات تحاكي تصويب الكرة على السلة.





