أول تعليق لكاتي زكريا بعد إقالتها.. ماذا قال لها ترامب؟

أفادت كاتي زكريا المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض اليوم، بأن عملها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان شرفاً بالنسبة لها.

وقالت كاتي زكريا في أول تصريح لها منذ إعفائها من المنصب، وذلك عبر منصة "إكس" مرفقة منشورها بصورة تجمعها بالرئيس ترامب في المكتب البيضاوي: "الرئيس ترامب رجل طيب ورائع وكريم، ومتحمس ومجتهد. أتمنى لو أن المزيد من الأمريكيين يقدرونه. لن يتمكن أحد أبداً من جعل أمريكا عظيمة بالطريقة التي فعلها هو، وما زال يواصل القيام بها، كان شرفا لي أن أعمل لصالحه".

وأخبرت زكريا الصحفيين الثلاثاء الماضي بأنها كانت تطمح للعمل مع ترامب منذ فترة طويلة، بينما أن فترة عملها في منصبها لم تتجاوز 5 أيام.

وكان ترامب قال عقب إقالة زكريا، إنه شجعها على إعادة النظر في استمرارها بالوظيفة، مبيناً أنه قال لها: "بصراحة لو كنت مكانك لأعدت النظر في الأمر.. يا كاتي هل أنت بحاجة إلى هذا؟".