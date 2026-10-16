هيئة صحية أمريكية: 4410 إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة منذ بداية العام.. وبنسلفانيا بؤرة التفشي

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل 4410 حالات إصابة بالحصبة في أنحاء الولايات المتحدة حتى 15 أكتوبر الجاري، بزيادة 330 حالة عن آخر تحديث صدر قبل أسبوع، في ظل استمرار تفشي هذا المرض شديد العدوى.

وذكرت المراكز أن حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحصبة بلغت 451 حالة منذ بداية العام. وكان الأطفال والمراهقون بين 5 و19 عاماً الفئة الأكثر تضرراً، إذ سُجلت بينهم 1856 إصابة، أي 42% من إجمالي الحالات، تلاهم البالغون في سن العشرين فما فوق بـ1787 حالة، بما يعادل 41%.

وتتصدر ولاية بنسلفانيا المشهد، إذ أظهرت بيانات وزارة الصحة فيها تسجيل 1222 إصابة بالحصبة هذا العام حتى 14 أكتوبر، و225 حالة دخول مستشفى مرتبطة بالمرض، إلى جانب خمس وفيات. وأعلنت المراكز، الثلاثاء، أنها ستقدم مزيداً من الدعم للولاية للمساعدة في التحقيق في التفشي.

وفي المقابل، لم تؤكد المراكز على المستوى الوطني سوى حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة في 2026، دون أن تحدد الولايات المعنية. ويعود هذا التباين إلى تغيير أجرته المراكز الشهر الماضي على آلية احتساب الوفيات المرتبطة بالمرض، إذ باتت تعتمد على بيانات الوفيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية بدلاً من بيانات إدارات الصحة في الولايات، وهو تغيير أثار تدقيقاً وانتقادات.