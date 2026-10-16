بكين تدعو المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض لزيارة الصين بعد انتقادها للأوضاع الصحية هناك

دعت بكين المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كاتي زكريا لزيارة الصين، بعد أن أدلت بتعليقات انتقدت فيها الأوضاع الصحية هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج مبتسمة، رداً على سؤال أحد الصحفيين في بكين، إن كاتي زكريا مرحب بها لزيارة الصين في الكثير من الأحيان، كلما سنحت الفرصة.

وفي اليوم السابق، تحدثت زكريا إلى شبكة "ريال أمريكاز فويس" وهي جهة إعلامية محافظة يمينية حول الانتخابات الأمريكية عام 2016 والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة رئاسته الأولى.

وقالت إن الجميع تم إبلاغهم في ذلك الوقت بأن هيلاري كلينتون، منافسة ترامب الديمقراطية ستفوز وإن أيام أمريكا المجيدة ولت وأن الصين تبرز كقوة صاعدة.

وأضافت: "أتذكر هذا بوضوح تام، فقد كنت قد قدمت للتو من الصين. وكنت أفكر: كيف تكون الصين هي الدولة التالية في الأفق؟ إنهم حتى ليس لديهم مراحيض لائقة".





