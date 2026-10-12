أمريكا.. السلطات تدهم منزل النائبة إلهان عمر ضمن تحقيق يتعلق بالهجرة

ذكر موقع "فوكس نيوز ديجيتال"، نقلاً ‌عن ​مصدر مطلع، أن السلطات الأمريكية دهمت قبيل فجر اليوم الاثنين، منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن، في إطار ⁠تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال.

وقال متحدث باسم وزارة العدل ‌لفوكس نيوز ديجيتال: "نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي اليوم في منطقة ‌العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة ‌العدل. ويأتي هذا الإجراء ‌في إطار تحقيق ‌اتحادي جار".

وأضاف الموقع الإخباري أن المداهمة ​جاءت في ‌أعقاب ​تحقيق جنائي يتعلق بالاحتيال ⁠في أوراق النائبة عن ولاية مينيسوتا، والتي ملأها والدها الراحل ​عندما ⁠كانت ⁠طفلة.

ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق.. ولم يرد ⁠ممثل عن النائبة بعد على طلب مماثل.

وإلهان عمر هدف متكرر لانتقادات سياسية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي صور الجالية ‌الأمريكية من أصول صومالية على أنها تمثل ​تهديداً لولاية مينيسوتا، في إطار موجة حديثة من الخطاب المناهض للصوماليين والمسلمين.





