أمريكا.. السلطات تدهم منزل النائبة إلهان عمر ضمن تحقيق يتعلق بالهجرة

ذكر موقع "فوكس نيوز ديجيتال"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن السلطات الأمريكية دهمت قبيل فجر اليوم الاثنين، منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن، في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال.
وقال متحدث باسم وزارة العدل لفوكس نيوز ديجيتال: "نفذت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي اليوم في منطقة العاصمة واشنطن أمر تفتيش أصدرته وزارة العدل. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق اتحادي جار".
وأضاف الموقع الإخباري أن المداهمة جاءت في أعقاب تحقيق جنائي يتعلق بالاحتيال في أوراق النائبة عن ولاية مينيسوتا، والتي ملأها والدها الراحل عندما كانت طفلة.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق.. ولم يرد ممثل عن النائبة بعد على طلب مماثل.
وإلهان عمر هدف متكرر لانتقادات سياسية من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي صور الجالية الأمريكية من أصول صومالية على أنها تمثل تهديداً لولاية مينيسوتا، في إطار موجة حديثة من الخطاب المناهض للصوماليين والمسلمين.