أمريكا تهدد بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

ذكرت ​صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد نقلا عن ‌مسؤولين ​أوروبيين أن الولايات المتحدة تهدد بوقف نظام المشتريات الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة وذلك بهدف الضغط على كييف لوقف ضرباتها على البنية التحتية الروسية للطاقة.

وقال ⁠المسؤولون، الذين تلقوا اتصالات من مسؤولين أمريكيين أو أُبلغوا بمضمونها، للصحيفة إن الولايات المتحدة تضغط على عواصم أوروبية ‌وعلى كييف في محاولة لإنهاء الهجمات على مصافي النفط الروسية.

وأفاد التقرير بأن ‌الرسالة الأمريكية تضمنت تهديدات بوقف تبادل معلومات المخابرات وآلية ​بورل (قائمة الاحتياجات ‌الأوكرانية ذات الأولوية) ​لشراء أسلحة أمريكية لكييف.

ونقل ⁠التقرير عن مسؤول تلقى اتصالا من مسؤول دفاعي أمريكي قوله "إنهم يتصلون ​بكييف... ⁠إنهم ⁠يتصلون بكل شخص (في أوروبا)".

ويأتي التقرير بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ⁠في خطوة مفاجئة اليوم الأحد، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إنه "سيسري على الفور"، بينما أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌أنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق.

وكتب ترامب "اعتبارا ​من الآن، يسري وقف إطلاق النار في مجال الطاقة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ووافق الطرفان على ذلك. ​فلا تنتهكاه!".