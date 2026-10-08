"البنتاغون" يأمر بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية الكبرى في إيران

قال مسؤولون أمريكيون: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية، قبل عدة أيام، لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.

وأوضح المسؤولون في تصريحات لـ"أكسيوس" أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية.

ونقل موقع "اكسيوس" عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الضربات المحتملة قد تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة قبلها بأسبوع.

وبحسب المصادر، فإن استئناف العمليات العسكرية الكبرى قد يشمل قصفا واسع النطاق لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.

وأفاد مسؤول في البنتاغون بأن مهمة الوزارة تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.