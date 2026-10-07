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من هو نضال حسن الذي وافق ترامب على إعدامه رمياً بالرصاص؟

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موسى علي

أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن مرتكب حادثة القتل الجماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009.

وأدى ذلك الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات.

من هو نضال حسن؟

نضال حسن هو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، وكان قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود الضخمة، وذلك لمنع الجنود من المشاركة في حرب اعتبرها "غير قانونية" في أفغانستان والعراق.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الاثنين عبر منصة "إكس" أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "أوصى، والرئيس دونالد ترامب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال حسن".

وأضاف "سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه. لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة إلى حسن".

وكان نضال حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم ويعاني حاليا من شلل جزئي، وهو محتجز الآن في سجن عسكري بولاية كانساس.