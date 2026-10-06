«خط ترامب للحرية».. واشنطن تمول مشروع طاقة استراتيجيّاً لربط رومانيا ومولدوفا

قالت السفارة الأمريكية في كيشيناو إن خط الكهرباء عالي الجهد المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق عليه اسم "خط ترامب للحرية"، ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تفاصيل الدعم المالي، ذكرت السفارة في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين أن المشروع مدعوم باستثمارات من الحكومة الأمريكية قيمتها 130 مليون دولار، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز أمن مولدوفا واستقلالها في مجال الطاقة.

ومن جانبها، أكدت الحكومة المولدوفية ترحيبها بالخطوة؛ حيث قال دوميترو تشيوريتش، المتحدث باسم الحكومة، لرويترز إن حكومة جمهورية مولدوفا تدعم المبادرات التي تعود بالنفع على مواطنيها، لا سيما تلك التي تضمن أمن البلاد وبنيتها التحتية في مجال الطاقة، في حين أحجم مسؤولون من رومانيا عن الرد على طلبات التعليق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في استيراد معظم احتياجاتها من الكهرباء على خطوط الربط القائمة مع رومانيا وأوكرانيا، علماً أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا أدت سابقاً إلى تعطيل هذه الإمدادات.

ويأتي المشروع ضمن سلسلة متنامية من المبادرات الدولية التي أُطلق عليها اسم ترامب، بما في ذلك ممر نقل مقترح عبر أرمينيا وقاعدة عسكرية مزمعة في بولندا، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى كسب رضا الرئيس الأمريكي وتعزيز العلاقات الثنائية.