أزمة دبلوماسية بين طوكيو واشنطن على خلفية جريمة قتل في أوكيناوا

قدمت اليابان "احتجاجا شديدا" إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، بعد يوم واحد من اعتقال جندي في مشاة البحرية الأمريكية(المارينز)، ويخدم في مقاطعة أوكيناوا للاشتباه في سرقة وقتل امرأة محلية.

وذكرت شرطة مقاطعة أوكيناوا أن المشتبه به/20 عاما/ الذي يدعى ديفين جاكوب بالارد، ويخدم في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، يشتبه أنه قتل امرأة وسرق حقيبة ظهرها ومحفظتها في فندق في مدينة ناها في وقت مبكر من صباح أمس السبت، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به نفى الاتهامات.

وقالت طوكيو إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي قدم احتجاجا بشأن الواقعة الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس، طبقا لوزارة الخارجية.

وحثت اليابان الولايات المتحدة على التعاون بشكل كامل في التحقيق وتطبيق الانضباط الصارم بين أفراد الجيش بعد اعتقال الجندي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ويمكن أن تؤدي عملية الاعتقال إلى تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا، التي تضم معظم العمليات العسكرية الأمريكية في اليابان.

وأثارت الجرائم التي يتورط فيها أفراد الجيش الأمريكي معارضة محلية بين الحين والآخر، مما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع المزيد من تلك الحوادث