بعد اعتقال 5 رجال قرب قاعدة أميركية في بريطانيا.. ترامب: عمل مذهل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على خمسة رجال قرب قاعدة جوية أمريكية ​على أراضيها اليوم الأحد للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق "أضرار جسيمة"، مضيفا أن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق منذ فترة في أمرهم بالفعل.

وقال محققون في مكافحة الإرهاب الذين يتولون التحقيق إن الشرطة تلقت خلال الساعات الأولى من اليوم بلاغا بشأن ثلاث مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتجه نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا.

وقال ترامب ​لصحفيين "الاعتقالات في بريطانيا رائعة... ⁠عمل مذهل".

وأضاف ترامب "كنا نحقق في أمرهم. ⁠كانوا يعتزمون إلحاق أضرار جسيمة... التعاون مع البريطانيين أثمر نتائج ممتازة... رصدناهم منذ فترة طويلة وتمكنا منهم".