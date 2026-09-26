واشنطن تقترح استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع موسكو وكييف

وأضاف زيلينسكي للصحفيين: «اقترح الجانب الأمريكي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء»، بحسب رويترز. وتابع: «ننتظر من الولايات المتحدة مقترحاً بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعاً محتملاً».
وذكر أنه بعد محادثاته مع ترامب، التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة.
وأضاف: «سنطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها معه، وسيتحدث الأمريكيون مع الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما برؤية جديدة أو بنتيجة». وأشار الكرملين، أمس، إلى أن اجتماعاً ثلاثياً يضم أوكرانيا والولايات المتحدة ربما يُعقد قريباً.
وقال: ليس هناك أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع المحتمل ليذكرها في الوقت الحالي.
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أربعة أعوام، تقود دولة الإمارات جهوداً سياسية ودبلوماسية لخفض التصعيد والدفع نحو حل عقلاني وواقعي وسلمي، يستند إلى قواعد القانون الدولي التي تقضي باحترام سيادة الدول.
واستضافت دولة الإمارات جولتين من المحادثات الروسية–الأوكرانية–الأمريكية؛ الأولى يومي 23 و24 يناير الماضي، والثانية في 4 و5 فبراير الماضي.
وتُوّجت جهود دولة الإمارات في إبرام 26 وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين خلال الأزمة إلى 7997 أسيراً، عبر 26 وساطة.
ويأتي الحديث عن الاجتماع الثلاثي في ظل تحركات دبلوماسية لاستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات روسية سابقة أبقت الباب مفتوحاً أمام عودة المحادثات بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.
وذكرت الشرطة الأوكرانية أن مسيّرة قتالية روسية أصابت مبنى سكنياً شاهقاً في كييف، ما أسفر عن مقتل فتى يبلغ 14 عاماً وإصابة 7 أشخاص على الأقل، فيما قُتل شخص آخر في أوديسا إثر ضربة استهدفت منشأة بريدية.