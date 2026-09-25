ترامب: تحدثت مع الرئيس شي حول حرب إيران



قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، ​اليوم الجمعة، إنه ناقش حرب إيران مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بينما قال السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو إن ترامب أوضح خلال محادثات في البيت الأبيض أن دعم بكين ⁠لطهران أمر غير مقبول.

وقال ترامب للصحفيين، رداً على سؤال عما إذا كان تحدث مع شي بشأن إيران: "نعم، تحدثنا... أعتقد أننا سنحقق نتائج ‌رائعة".

وفي وقت سابق، قال بيردو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي إن ترامب أكد لشي أن أي دعم ‌مباشر أو غير مباشر لإيران "غير مقبول على الإطلاق".

وعندما ‌سُئل بيردو في مقابلة منفصلة على قناة ‌فوكس نيوز عما إذا ‌كان ذلك يعني أن الصين ستتوقف عن مساعدة إيران، قال ​إن واشنطن تلقت تأكيدات ‌من بكين ​أمس الخميس.

وقال بيردو لبرنامج (أمريكا نيوز ⁠روم) على قناة فوكس نيوز: "رأينا تحركاً... بشأن ذلك بالفعل. هذا هو الالتزام. وقد أكدوا لنا أمس ​أنهم ⁠لا يفعلون ⁠ذلك".

ولم يعقد ترامب وشي جلسة أسئلة رسمية خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ ⁠ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاهل ترامب تقريراً ورد فيه أن إيران حصلت من جهات صينية على صور أقمار صناعية لقاعدة في الأردن قبل هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة ‌جنود أمريكيين هناك في يوليو المقبل.

وقال ترامب للصحفيين على متن ​الطائرة الرئاسية في 13 سبتمبر: "هم يفعلون في الأساس ما نفعله نحن... عندما يقولون إن الصين تتجسس علينا، أقول إنكم محقون، ونحن نتجسس عليهم أيضاً".



