ترامب: شي يميل لاعتماد تسمية الذكاء الاصطناعي بـ «الذكاء الفائق»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه «مثمر جداً» للولايات المتحدة والصين معاً، متوقعاً أن «أموراً هائلة ستحدث»، وكشف في تدوينة على منصته «تروث سوشيال» أن الزعيم الصيني بدا ميالاً إلى استبدال اسم «الذكاء الاصطناعي» بتسمية جديدة هي «الذكاء الفائق».

وكتب ترامب أن شي، «مثل الجميع تقريباً»، بدا أنه يفضّل تغيير اسم «الذكاء الاصطناعي»، الذي وصفه ترامب بأنه «رديء وغير دقيق»، إلى اسم «أكثر دقة وأهمية» هو «الذكاء الفائق» (Super Intelligence)، مضيفاً بأسلوب لا يخلو من التلاعب اللفظي: «سيكون ذلك سوبر!»، في إشارة إلى الكلمة الأولى من التسمية المقترحة، التي تعني بالإنجليزية أيضاً «رائع».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن «الجميع وافقوا أيضاً الليلة الماضية»، في إشارة على ما يبدو إلى عشاء الدولة الذي أقامه البيت الأبيض مساء الخميس تكريماً للرئيس الصيني، وذيّل تدوينته بتوقيع «الرئيس DJT».

وتأتي التدوينة في ختام زيارة دولة يجريها شي إلى الولايات المتحدة على مدى 3 أيام، هي الأولى له إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، وتناولت محادثاتها مع ترامب ملفات التجارة وتايوان والذكاء الاصطناعي والتنافس الاستراتيجي بين البلدين.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن الجانبين اتفقا على تمديد الهدنة التجارية، التي كان يفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل، لمدة شهرين، بما يمنح البلدين مزيداً من الوقت لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. ويختتم الرئيس الصيني زيارته اليوم الجمعة بحفل شاي في البيت الأبيض وجولة في الأرشيف الوطني الأمريكي.

ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين التنافس بين واشنطن وبكين، في ظل سباق محموم بين البلدين على تطوير النماذج المتقدمة والرقائق الإلكترونية، والقيود الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين.