ترامب يستقبل شي جينبينغ ويؤكد: تربطنا صداقة عظيمة مع الرئيس الصيني

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض في زيارة دولة حافلة بالمراسم، ساعيا إلى إبراز المصالح المشتركة بين البلدين رغم استمرار التوتر التجاري ودعم بكين لإيران.

وخصّ ترامب شي باستقبال رسمي في مقر الرئاسة قبل أن ينتقلا إلى محادثات في المكتب البيضوي، على أن تُختتم الزيارة بمأدبة فخمة مساء.





وقال ترامب تعليقاً على الاستقبال: " تربطنا صداقة عظيمة مع الرئيس الصيني، سأواصل العمل معه من أجل مستقبل أفضل لبلدينا"

وأضاف: "سأبحث مع شي جينبينغ قضايا الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وحققتُ مع شي تقدما هائلا بشأن القضايا التي تواجه بلدينا".











