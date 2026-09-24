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شي جينبينج يصل إلى واشنطن وترامب يستقبله عند الطائرة

د ب أ's profile picture
د ب أ
Getty Images via AFP
Getty Images via AFP
Getty Images via AFP
Getty Images via AFP
EPA
EPA

وصل الرئيس الصيني شي جينبينج إلى واشنطن، الأربعاء، حيث من المقرر أن يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال نادر عند سلم الطائرة، إذ توجه ترامب إلى مدرج المطار لاستقبال نظيره بدلا من انتظاره حتى يصل إلى البيت الأبيض.