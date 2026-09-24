شي جينبينج يصل إلى واشنطن وترامب يستقبله عند الطائرة

وصل الرئيس الصيني شي جينبينج إلى واشنطن، الأربعاء، حيث من المقرر أن يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال نادر عند سلم الطائرة، إذ توجه ترامب إلى مدرج المطار لاستقبال نظيره بدلا من انتظاره حتى يصل إلى البيت الأبيض.





