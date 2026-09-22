ترامب من منبر الأمم المتحدة: أريد تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء المتفوق»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي باسم «الذكاء المتفوق»، مؤكداً أن الولايات المتحدة متقدمة الآن بفارق كبير على الصين في سباق هذه التكنولوجيا، وأن «الذي يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يحقق النصر».

وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أن بلاده ستراقب «الذكاء المتفوق» عن كثب عن طريق وزارة العدل.

وهاجم الرئيس الأمريكي المحذّرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن «الذين حذّرونا قبل عقد من أننا سنموت بسبب الاحتباس الحراري، هم من يحذّروننا من خطر الذكاء الاصطناعي اليوم».

وبهذا ينقل ترامب إلى المنبر الأممي مقترحاً طرحه يوم السبت الماضي على منصته «تروث سوشيال»، حين كتب أن «كثيراً من الناس يرون أن عبارة (الذكاء الاصطناعي) غير دقيقة، وتفتقر كثيراً إلى البلاغة»، وطرح على متابعيه استطلاعاً للاختيار بين ثلاثة أسماء بديلة هي «الذكاء المتفوق» و«الذكاء الفائق» و«الذكاء الأعلى». وتصدّر «الذكاء المتفوق» التصويت بحصوله على 42% من نحو 30 ألف صوت خلال الساعة الأولى، بحسب صحيفة «سيؤول إيكونوميك ديلي».

وفي المنشور نفسه، أعلن ترامب عزمه إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» على غرار «قوة الفضاء» التي أسسها خلال ولايته الأولى، وتعيين «قيصر» مسؤول أول عن ملف الذكاء الاصطناعي قريباً.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصدر فيه الذكاء الاصطناعي جدول أعمال الدورة الحالية، إذ يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مخصصاً له يوم الأربعاء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد قبيل الاجتماعات أن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم.