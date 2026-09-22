ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: عليّ أن أقرر إبادة إيران أو السماح لها بالازدهار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عليه أن يتخذ «قراراً كبيراً» بشأن ما إذا كان سيُبيد إيران أو يسمح لها بالاستمرار والازدهار، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على طهران، ومعرباً عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية.

وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أنه عرض على إيران تعاوناً اقتصادياً مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت، واصفاً ذلك بأنه «خطأ كبير». وأشار إلى أن واشنطن دعت طهران إلى التوقيع على اتفاق، إلا أن قادتها «مستمرون في الرفض».

ووصف الرئيس الأمريكي النظام الإيراني بأنه «ضعيف ويائس»، وبأنه «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مؤكداً أن إيران «كانت المتنمرة في الشرق الأوسط لكنها لم تعد كذلك»، وداعياً إلى الوحدة في مواصلة الضغط عليها.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة «محت» منشآت نووية إيرانية خلال ضربات جوية عام 2025، وإن الجيش الأمريكي «قضى على برنامجهم النووي»، مضيفاً أن هدف إيران كان مواصلة السعي إلى امتلاك قنبلة نووية، «ولو نجحوا لنشروا الذعر والموت إلى ما لا نهاية». وتابع: «بعد أن منحنا إيران كل الفرص، قررتُ التدخل لأضمن أننا لن نواجه كابوساً بعد اليوم».

ولفت إلى أن إيران تواصل تطوير أسلحة باليستية، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده «قضت على الاقتصاد الإيراني»، وأن 159 سفينة إيرانية «تقبع في قعر البحر». كما قال إن البحرية الأمريكية وفّرت مؤخراً مرافقة لأكثر من مليار برميل من النفط للعبور من مضيق هرمز.

وفي ردّ على منتقديه، قال ترامب إن لدى الولايات المتحدة مخزوناً من الذخيرة يفوق حاجتها، «على عكس ما يردده الجبناء والخونة».

وفي ملف غزة، قال الرئيس الأمريكي إنه «قبل عام لم يكن هناك أفق لحل أزمة غزة، لكننا تمكنا من إنهاء الحرب وإنقاذ آلاف الأرواح»، مشيراً إلى أن قرابة 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع الذي يتولى رئاسته. وأضاف أنه «تشرّف» منذ توليه منصبه بإنهاء 8 حروب، دام بعضها عقوداً.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد ترامب أن الولايات المتحدة «عادت أقوى من أي وقت مضى»، وأن جيشها هو الأقوى في العالم، وأن مستقبلها «مشرق جداً» واقتصادها «موضع حسد العالم». وقال إن بلاده «تصرفت بحزم وسرعة للتأثير في المشهد العالمي»، وتعمل على جعل العالم أكثر أماناً واستقراراً للأجيال المقبلة، مضيفاً أن الطاقة الأمريكية تمدّ العالم بالوقود.

واستعرض ترامب ما وصفها بإنجازات إدارته، قائلاً إن أسواق الأسهم سجلت مستويات غير مسبوقة، وإنه أوجد أكثر من مليون وظيفة منذ توليه منصبه، وإن معدلات الفقر والجريمة تراجعت إلى مستويات قياسية، مؤكداً أن أي مهاجر غير قانوني لم يدخل الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية.

وتأتي كلمة ترامب في وقت نقلت فيه شبكة «سي إن إن» عن مصدر أنه أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة «إذا كانت الظروف مناسبة»، في ظل وجود وفد إيراني يضم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك.