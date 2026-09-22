ترامب يبحث لقاء مسؤولين إيرانيين في نيويورك «إذا توافرت الظروف المناسبة»

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذا كانت «الظروف مناسبة»، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لا لقاء مقرراً مع الوفد الإيراني حتى الآن، وأن واشنطن منفتحة على عقده، وفق وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت الشبكة أن التساؤلات الداخلية حول لقاء محتمل على هامش الجمعية العامة تمحورت حول ما إذا كان حوار كهذا سيخدم مساعي إدارة ترامب لإيجاد مخرج من الحرب مع إيران. كما نقلت عن مسؤول أمريكي وجود شكوك في ما إذا كان المسؤولون الموجودون في نيويورك يحظون بثقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يُعدّ صاحب القرار النهائي، فضلاً عن عدم وضوح ما إذا كان الإيرانيون أنفسهم منفتحين على اللقاء.

ويضم الوفد الإيراني المقلّص المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وكان روبيو قد قال في مقابلة مع برنامج «توداي» على شبكة «إن بي سي» اليوم، إن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك، وإنه لا يعتقد أن شيئاً قد تحدد حتى الآن، لكن واشنطن منفتحة على خطوة كهذه، لا سيما إذا كانت تحمل فرصاً لتحقيق نتيجة إيجابية.

وسبق أن قال ترامب لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد إنه سيكون «على الأرجح» مستعداً للقاء بزشكيان على هامش القمة، في وقت يدرس فيه خيارات عدة تشمل «محو إيران»، أو «تركها تتعفن اقتصادياً»، أو محاولة التوصل مجدداً إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر.

في المقابل، قال بزشكيان لدى توجهه إلى نيويورك إنه سيدافع «بحزم» عن مواقف إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وسيستغل الفرصة لـ«نقل معاناة إيران».