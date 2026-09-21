ترامب: روسيا فقدت السيطرة على صناعة الديزل بسبب حربها مع أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل لديها من جرّاء حربها مع أوكرانيا، بعد تفجير عدد كبير من مصافيها، مجدداً دعوته إلى إنهاء الحرب التي قال إنها تحصد أرواح 25 ألف شخص شهرياً، في حين وصف في منشور منفصل ما يسمّيه «الأخبار الكاذبة» بأنها تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة يجب إيقافه «الآن».

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي أن روسيا «فقدت للأسف السيطرة على صناعة وقود الديزل لديها بسبب حربها مع أوكرانيا»، موضحاً أن عدداً كبيراً من مصافي الديزل الروسية تعرّض للتفجير وخرج من الخدمة، «مؤقتاً على الأقل».

ووصف الرئيس الأميركي الحرب بأنها «سخيفة ولا تنتهي»، مشدداً على ضرورة وضع حدّ لها، وقال: «العالم كله يعاني، إذ يُقتل 25 ألف شخص كل شهر، معظمهم من الجنود. يا للعار!».

وفي منشور آخر، قال ترامب إن البيت الأبيض «لا يشنّ هجوماً على الصحافة الحرة، التي أعتزّ بها، وإنما يشنّ هجوماً على الأخبار الكاذبة، التي تفشّت كالسرطان في ولاياتنا المتحدة الأميركية الحبيبة».

وأضاف أن هذه الأخبار «فاسدة ومتعمَّدة ومتغلغلة ومنسَّقة بالكامل وخارجة تماماً عن السيطرة»، معتبراً أنها «تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».