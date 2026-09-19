10 آلاف طن من القوة.. غواصة «أريزونا» وحش تحت الماء

في خطوة تعزز قدراتها القتالية تحت سطح البحر، تستعد الغواصة الأمريكية «أريزونا» للانضمام إلى جيل جديد من غواصات «فرجينيا» المزودة بوحدة حمولة ضخمة تتيح لها حمل المزيد من الأسلحة وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. ومع وزن يقارب 10 آلاف طن، تستعد الغواصة لامتلاك قوة نارية أكبر مع الحفاظ على قدراتها في العمل خفية تحت الماء.

وكشفت شركة «جنرال دايناميكس إلكتريك بوت» عن أول وحدة حمولة مكتملة من نوع Virginia Payload Module (VPM)، والمخصصة للغواصة المستقبلية «يو إس إس أريزونا». وتمثل هذه الوحدة جزءًا إضافيًا يُدمج في هيكل الغواصة، ويوفر مساحة وقدرات إضافية لحمل الأسلحة، بما يعزز إمكاناتها في تنفيذ ضربات بعيدة المدى.

ووصلت الوحدة، التي يبلغ طولها نحو 184 قدمًا (56 مترًا)، إلى منشأة الشركة في غروتون بولاية كونيتيكت، قادمة من كوانسيت بوينت، في شحنة وصفتها الشركة بأنها الأكبر من مكونات غواصات فئة «فرجينيا» التي جرى نقلها حتى الآن. وعند اكتمال «أريزونا»، سيصل طولها إلى نحو 460 قدمًا (140 مترًا).

وتُعد وحدة حمولة «فرجينيا» قسمًا إضافيًا يُدمج في غواصات مختارة من فئة «فرجينيا»، ويهدف إلى زيادة المساحة المخصصة للأسلحة وإطلاقها. ويأتي إدخال هذه الوحدة ضمن غواصات بلوك 5، التي تمثل تطويرًا مهمًا للتصميم الأصلي للفئة، مع إضافة مساحة أكبر لحمل الأسلحة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتمنح وحدة VPM الغواصة قدرة أكبر على حمل وإطلاق الأسلحة مقارنة بالاعتماد على ترتيبات التسليح التقليدية وحدها، ما يعزز إمكاناتها لتنفيذ ضربات بعيدة المدى. كما تسمح المساحة الإضافية بتوسيع الحمولة الهجومية للغواصة مع الحفاظ على خصائصها الأساسية كمنصة تعمل بالطاقة النووية وقادرة على البقاء مغمورة لفترات طويلة.

ولا يمثل ظهور أول وحدة VPM مكتملة مجرد مرحلة جديدة في بناء «أريزونا»، بل يعكس تحولًا في تصميم غواصات «فرجينيا» نفسها، إذ يجري تكييف الهيكل الأساسي للفئة لاستيعاب حمولة أسلحة أكبر. ومن المنتظر أن تصبح هذه الإضافة سمة أساسية في غواصات «بلوك 5»، التي صُممت لتوفير قدرات تسليحية أكبر من الأجيال السابقة.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة بالنسبة للغواصات الهجومية النووية، التي تجمع بين القدرة على العمل لفترات طويلة تحت الماء، والابتعاد عن مناطق تمركزها، وحمل حمولة أسلحة أكبر. ومع اكتمال بناء «أريزونا»، ستصبح أول غواصة من فئة «فرجينيا» مزودة بوحدة VPM، في خطوة تعكس الاتجاه نحو زيادة قدرات الضربات بعيدة المدى من البحر.