واشنطن توافق على صفقة بيع دفاعات جوية إلى أوكرانيا بقيمة 2.7 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة الجمعة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2,68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم كي تتصدّى للهجمات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار للكونغرس إنها "اتخذت قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا" يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.

وبحسب الخارجية الأميركية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعا متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.

ويجب أن تخضع الصفقة المقترحة لمراجعة الكونغرس.

وقالت الخارجية "إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمّولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأميركي الذي تمّ تخصيصه خلال الإدارة السابقة".