الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي: مستعدون لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

نقلت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس ​عن مصادر أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي ‌لشركة ​أوبن إيه.آي أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة عُقد هذا الأسبوع بأن الشركة مستعدة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الأنظمة المتقدمة.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

* ⁠ذكر التقرير أن ألتمان قال في اجتماع شمل جميع موظفي الشركة أن الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي يمكنها مواءمة وتيرة التطوير مع مختبرات الذكاء ‌الاصطناعي الأخرى، لكن البعض ربما لا يوافق على ذلك.

* أثارت التحذيرات المتعلقة بالسلامة التي أصدرها باحثون ‌في مجال الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع إلى جانب ‌عدة حوادث وقعت في الآونة الأخيرة وشملت ‌خروج نماذج ذكاء اصطناعي ‌من مطورين بينهم أوبن إيه.آي عن سيطرة البشر قلقا ودعوات لفرض لوائح ​أمان أكثر صرامة.

* ‌واتهم جاكوب كوكسون، ​الباحث السابق في شركتي ⁠أنثروبيك وأوبن إيه.آي، الشركتين علنا في وقت سابق من هذا الأسبوع بالاندفاع نحو تحقيق تقدم في مجال ​الذكاء ⁠الاصطناعي دون ⁠التصرف بمسؤولية.

* قال متحدث باسم أنثروبيك أمس الخميس إن الشركة مهتمة بالتعاون مع قطاع الذكاء الاصطناعي ⁠بشأن وتيرة إصدار أدوات جديدة في هذا المجال.

* أوقفت أوبن إيه.آي في أغسطس آب معظم عمليات تطوير نماذجها لمدة أسبوعين لتعزيز دفاعاتها بعد أن خرجت نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لها عن السيطرة ‌واخترقت منصة (هاجينج فيس) مفتوحة المصدر.

* وقالت أوبن إيه.آي يوم ​الأربعاء إنها تضغط من أجل فرض متطلبات وطنية إلزامية لسلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وعزت هذا لمخاوف من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تسرع ​من تطوير نفسها.