ترامب : لا أعرف الندم وفخور بمنع إيران من امتلاك "النووي"

قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إنه غير نادم على ‌شن ​الحرب ضد إيران على الرغم من التأثير المحتمل لهذا الصراع على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر .

وذكر ترامب في مقابلة مع لورا إنجراهام مذيعة ⁠فوكس نيوز، ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالندم إزاء الحرب بسبب تأثيرها المحتمل على الانتخابات "أنا لا أؤمن بكلمة 'ندم'. لكن ‌يمكنك دوما مساءلة نفسك قليلا".

وأضاف في المقابلة التي بُثت يوم الخميس "لو اضطررت للقيام بالأمر نفسه مرة أخرى، ‌لفعلت بالضبط ما فعلتُه".

ورفض ترامب التلميحات ‌التي تشير إلى أن بعض مؤيديه ‌مستاؤون ومحبطون بسبب الحرب.

وقال ترامب "لا ‌أعتقد أنهم محبطون. أعتقد أنهم فخورون للغاية بحقيقة أنني لا ​أسمح لإيران ‌بامتلاك سلاح ​نووي".

وعبر ترامب مجددا عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

وقال في المقابلة "ستنتهي الحرب مباشرة بعد الانتخابات".

وكان ترامب ​قد أدلى بتصريح مماثل يوم الأربعاء، وقال إن طهران تحاول التأثير على الانتخابات التي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس سيحتفظ بالسيطرة على الكونجرس.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قضية رئيسية بالنسبة للجمهوريين في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وبدأت الولايات ‌المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير.