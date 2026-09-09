وسط مخاوف الخصوصية .. فلوريدا تحظر كاميرات مراقبة لوحات السيارات على الطرق السريعة

في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية سحب تصاريح تشغيل قارئات لوحات السيارات التابعة لشركة Flock على الطرق السريعة التابعة للولاية، مع توجيه بإزالة الأجهزة الموجودة وعدم إصدار تصاريح جديدة لتركيبها.

وجاء القرار في مذكرة رسمية أصدرتها وزارة النقل في فلوريدا، موضحة أن الإجراء يقتصر على أجهزة قراءة لوحات السيارات المثبتة في المساحات التابعة للطرق السريعة الحكومية، ولا يمثل حظرًا شاملًا لجميع أجهزة Flock داخل الولاية. ولا يزال بإمكان الأفراد استخدام بعض أجهزة الشركة على ممتلكاتهم الخاصة.

بررت وزارة النقل القرار بمخاوف تتعلق بـإساءة استخدام التكنولوجيا، وخصوصية البيانات، وأنظمة المراقبة، مؤكدة أن حماية خصوصية سكان فلوريدا والحفاظ على جودة حياتهم كانا من أبرز دوافع هذه الخطوة.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تواجه فيه تقنية Flock، التي انتشرت بشكل واسع لدى أجهزة إنفاذ القانون والبلديات الأمريكية، انتقادات متزايدة بشأن حجم البيانات التي يمكن جمعها وطريقة استخدامها.

كما انتقد حاكم فلوريدا رون ديسانتس هذه الأنظمة، متسائلًا عما إذا كانت الكاميرات تلتقط فقط أرقام لوحات السيارات، أم تجمع معلومات أوسع عن الأشخاص والمركبات، قبل أن يختتم تحذيره بعبارة لافتة: «لقد رأيتم إساءة استخدامها».

مخاوف

لم تأتِ المخاوف من فراغ، فقد شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية مراجعات وإلغاءات لعقود مرتبطة بأنظمة Flock في بعض المناطق، إلى جانب تسجيل حالات إساءة استخدام فردية للتكنولوجيا.

وفي إحدى الحالات، أُلقي القبض على ضابط شرطة في ولاية كنتاكي بعد اتهامه باستخدام نظام Flock لملاحقة صديقته السابقة، في واقعة سلطت الضوء على المخاطر المحتملة عندما تقع أدوات المراقبة المتقدمة في الأيدي الخطأ.

Flock ترفض الحظر الشامل

من جانبها، دافعت شركة Flock عن تقنياتها، مؤكدة أنها تمثل أداة مهمة لتعزيز السلامة العامة، وتساعد أجهزة إنفاذ القانون في حل الجرائم الخطيرة، والعثور على المفقودين، واستعادة السيارات المسروقة.

تشريعات وضوابط

وطالبت الشركة بدلًا من الحظر الشامل بوضع تشريعات وضوابط واضحة تحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا وحماية البيانات التي تجمعها.

ويبقى الجدل مفتوحًا: هل تمثل كاميرات قراءة لوحات السيارات وسيلة فعالة لحماية المجتمع، أم أنها تفتح الباب أمام منظومة مراقبة تتجاوز حدود الخصوصية؟

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