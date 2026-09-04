ترامب يطالب مجلس الاحتياطي بضرورة خفض سعر الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​اليوم الجمعة إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم ⁠يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في منشور على وسائل ‌التواصل الاجتماعي "تضع أسعار الفائدة المرتفعة الولايات المتحدة في وضع ‌غير عادل للغاية من ناحية ‌المنافسة، ولن أسمح بحدوث ‌ذلك!". وطالب ترامب ‌مرارا بأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار ​الفائدة.

وذكر مكتب ‌إحصاءات ​العمل اليوم الجمعة ⁠أن وتيرة خلق الوظائف في أغسطس جاءت أقوى من ​المتوقع، ⁠ما ⁠دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة ⁠هذا الشهر.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال "ينبغي أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة مقارنة بأي دولة في العالم... ‌خفضوا الفائدة، وإلا فسأتوقف عن التجارة مع ​الدول التي نسجل معها معها عجزا تجاريا".