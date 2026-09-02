وسط رصاص حرب فيتنام.. لماذا كانت مروحيات «هيوي» تحلق بأبواب مفتوحة؟

من أكثر المشاهد التي رسخت في ذاكرة الجمهور عن حرب فيتنام، صورة المروحية الأمريكية UH-1 إيروكوا، المعروفة باسم «هيوي»، وهي تحلق في سماء المعارك وأبوابها مفتوحة، بينما يتدلى الجنود من جوانبها.

ظهر هذا المشهد بشكل شهير في فيلم «نهاية العالم الآن» خلال مشهد «موكب الفالكيريات»، لكنه لم يكن مجرد إضافة سينمائية. فقد كان الطيران بأبواب مفتوحة أمرا شائعا بالفعل خلال حرب فيتنام، والسبب يرتبط بطبيعة المهام التي كانت تؤديها هذه المروحيات.

لماذا تُركت الأبواب مفتوحة؟

كانت «هيوي» تستخدم على نطاق واسع لنقل الجنود من وإلى مناطق القتال، ولذلك كان من الضروري أن يتمكن الجنود من الصعود والنزول بأسرع وقت ممكن.

كما كان وجود رامي الباب من الأمور المهمة لحماية المروحية أثناء اقترابها من مناطق القتال أو مغادرتها. وكان الرامي يستخدم سلاحه لمواجهة التهديدات المحتملة وحماية المروحية والطاقم والجنود الموجودين على متنها.

لم يكن تصميم مروحية UH-1 يوفّر في بدايته حلولًا مثالية للمهام التي فرضتها طبيعة القتال في فيتنام، إذ احتاج الطاقم إلى التكيف مع ظروف ميدانية متغيرة وسريعة. ومع ازدياد الاعتماد عليها في العمليات القتالية، ظهرت الحاجة إلى تعديل طريقة استخدامها بما يمنح أفراد الطاقم قدرة أكبر على التعامل مع محيط المروحية أثناء التحليق. لذلك جرى التعامل مع المقصورة والأجزاء الجانبية وفق متطلبات المهمة، بدل الالتزام الصارم بالتصميم الأصلي. هذا التكيف الميداني منح الطاقم مرونة أكبر في مراقبة المنطقة المحيطة والاستجابة للتهديدات المفاجئة، خصوصا خلال التحليق فوق مناطق كثيفة وخطرة، حيث كانت طبيعة المعركة تتطلب سرعة في رد الفعل وقدرة مستمرة على مراقبة مختلف الاتجاهات القريبة.

لهذا السبب، خضعت المقصورة الداخلية لمروحيات UH-1 لتعديلات تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليها، خصوصًا عندما كانت الأولوية لنقل أكبر عدد ممكن من الجنود خلال فترات زمنية قصيرة. وفي بعض الرحلات، كان تجهيز المقصورة يتغير وفق المهمة، بحيث تصبح الحركة داخلها أسهل وأكثر مرونة عند الوصول إلى منطقة العمليات. كما ساعد هذا الترتيب على تسريع خروج الجنود عند الهبوط وتقليل الوقت الذي تبقى فيه المروحية مكشوفة في المناطق الخطرة. ولم تكن هذه التعديلات ثابتة في جميع الرحلات، بل كانت تختلف بحسب طبيعة المهمة وعدد الجنود والمعدات المطلوبة، ما جعل تجهيز المروحية يتكيف باستمرار مع متطلبات العمليات الميدانية المختلفة.

لماذا لم تُغلق الأبواب دائمًا؟

لم يكن التحليق بأبواب مفتوحة خيارًا ثابتًا في جميع الرحلات، إذ كانت طبيعة المهمة وارتفاع الطيران والظروف المحيطة تحدد طريقة تشغيل المروحية. فعندما ترتفع UH-1 إلى مستويات أعلى، يصبح انخفاض درجات الحرارة عاملًا مهمًا، ما يجعل إغلاق الأبواب أكثر ملاءمة للطاقم والجنود الموجودين داخلها. أما خلال الطيران المنخفض فوق مناطق العمليات، فكانت الأولوية للجاهزية وسرعة التعامل مع الظروف الميدانية، الأمر الذي جعل الأبواب المفتوحة مشهدًا متكررًا.

وتكشف الصور التاريخية عن جنود يجلسون بمحاذاة الفتحات الجانبية، بينما تتدلى أرجل بعضهم أثناء التحليق. وقد ارتبط هذا المشهد بطبيعة المهام التي كانت تنفذها المروحيات، وبالحاجة إلى إبقاء الجنود مستعدين للتحرك سريعًا عند الوصول إلى وجهتهم أو عند مواجهة ظروف مفاجئة أثناء الرحلة.