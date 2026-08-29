ترامب يواصل بناء قاعة الاحتفالات وسط صمت المحكمة العليا

لا تظهر أعمال بناء قاعة الاحتفالات التي يقيمها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض أي علامات على التباطؤ، كما لا تبدو المحكمة العليا الأمريكية مستعدة لوقفها.

ومر أكثر من أسبوع منذ أن أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرا مؤقتا يسمح باستمرار أعمال البناء بينما تنظر المحكمة في القضية. وقالت محكمتان أدنى درجة إن ترامب خالف القانون عندما بدأ المشروع دون الحصول على موافقة من الكونجرس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن حيث الشكل ، كان أمر روبرتس محايدا. ولم يتضمن أمر وقف التنفيذ الإداري، المؤلف من صفحة واحدة، أي تفسير، كما لم يتطرق إلى مدى احتمالية حصول ترامب على الأصوات الخمسة اللازمة لإصدار أمر طويل الأمد يسمح باستمرار أعمال البناء دون قيود أثناء نظر القضية أمام المحاكم.

لكن النتائج العملية واضحة. إذ تتواصل أعمال بناء القاعة بوتيرة متسارعة للغاية، وهي مبنى ضخم تبلغ مساحته 90 ألف قدم مربع، ويضم ديكورات ذهبية وخندقا أمنيا أسفله. وأبلغت الإدارة قضاة المحكمة أن فريق العمل المكون من 250 شخصا يعمل 20 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض هذا الأسبوع إن هذه الأرقام لا تزال دقيقة.

وقال ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في مركز جورجتاون للقانون الذي يتابع عن كثب جدول أعمال المحكمة، إن استعداد المحكمة للسماح باستمرار الأعمال يشير إلى أن القضاة ربما صوتوا بالفعل لصالح منح البيت الأبيض قرارا يسمح باستمرار البناء، وأنهم يؤجلون الإعلان عنه ريثما تتم صياغة رأي مخالف.