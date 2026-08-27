مسؤول أمريكي يحث أوروبا على بذل المزيد في مجال الدفاع

​أكد إلبريدج كولبي ‌مدير السياسات ​في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لأعضاء حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن أوروبا أحرزت ⁠تقدماً في تولي مسؤولية الدفاع التقليدي عن نفسها، لكن لا ‌يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام ‌به.

جاء ذلك قبيل محادثات ‌بشأن تخفيضات محتملة ‌لأعداد القوات الأمريكية ‌في أوروبا.

وذكر كولبي في ​مقر الحلف: "دعونا ‌ننظر ​إلى بعض ⁠الأمور مثل التسهيلات والقواعد العسكرية وحق التحليق ​فوق ⁠الأجواء. حسنا.. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية، لكن ⁠ثمة بعض الأمور التي نحتاج إلى حسمها لضمان جدوى المضي قدما".

وأضاف أن أوروبا ‌ستظل ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة، ​وأنه جاء للتشاور والاستماع إلى الحلفاء.