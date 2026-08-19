ترامب يعتزم لقاء كيم: كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحاً نووياً قوياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​اليوم الأربعاء إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم ‌كوريا الشمالية كيم ​جونج أون، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا "قويا جدا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، وكتب ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن تلك التدريبات أرسلت رسالة إلى بيونغ يانغ "غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت، طوال فترة رئاسة ‌دونالد جيه. ترامب، تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد".

وخلال ولاية ترامب الأولى، وصف كيم الرئيس الأمريكي بأنه "عجوز أمريكي ‌خرف مختل عقليا" وهدد بأنه يمتلك "زرا نوويا" ‌على مكتبه.

وشهدت العلاقة بين الزعيمين فتورا بعد ‌لقاءات مباشرة في ‌عامي 2018 و2019، بما في ذلك تبادل قصير للحديث في المنطقة منزوعة ​السلاح بين الكوريتين، حين ‌أصبح ترامب ​أول رئيس أمريكي في ⁠منصبه يطأ الأراضي الكورية الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين اليوم خلال جولة في مهبط طائرات الهليكوبتر أمر ببنائه في الحديقة ​الجنوبية ⁠التاريخية للبيت ⁠الأبيض "أعرف كيم جونج أون جيدا، وسيكون على ما يرام ما دام لدينا رئيس ذكي".

وأضاف "حقيقة أنني أتفق معه... ⁠ليست أمرا سيئا. فهو يمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا".

وتابع "ما كان ينبغي لهم السماح بذلك قط. لو كنت الرئيس حينها، لما سمحت بذلك. لكنه يمتلكها الآن". وتباينت تقديرات الخبراء على مدار سنوات بشأن ‌عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية. وقدر معهد ستوكهولم الدولي ​لأبحاث السلام في يونيو حزيران أن كوريا الشمالية "ربما تكون جمعت نحو 60 رأسا حربيا، وتمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 30 رأسا حربيا آخر على ​الأقل".