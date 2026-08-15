ترامب: استبدال حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» قريباً

استبعد الرئيس دونالد ترامب ​أمس الجمعة المخاوف بشأن الأثر السلبي على البحارة ‌الأمريكيين ​على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، قائلا إن فترة انتشار الحاملة التي استمرت لأكثر من 260 يوما دعما للحرب مع إيران "لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق"، وذلك على الرغم من تعبير العائلات وأعضاء بالكونجرس عن ⁠قلقهم بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة.

وفي حوار قصير مع الصحفيين قبل سفره إلى نيويورك، رفض ترامب الإشارات إلى أن فترة ‌الانتشار استمرت لفترة طويلة جدا. وقال ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كانت مدة بقاء ‌حاملة الطائرات في البحر لمدة ثمانية أشهر ونصف ‌مفرطة "لا، لا، لا. لم تكن طويلة بما ‌يكفي على الإطلاق".

وأضاف "تلك ‌السفينة تتحرك الآن، أو ستتحرك قريبا جدا، وسيتم استبدالها بسفينة أخرى مشابهة ​جدا".

وكانت حاملة الطائرات ‌لينكولن قد ​غادرت ميناءها الرئيسي في ⁠سان دييجو في نوفمبر الماضي، ثم تم توجيهها لاحقا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في ​الحرب ⁠مع إيران.

ويبلغ ⁠عدد أفراد الطاقم على متن الحاملة حوالي 5000 من البحارة ومشاة البحرية. ولم ترسو السفينة في أي ⁠ميناء منذ أكثر من 200 يوم، محطمة بذلك الرقم القياسي المعاصر لعدد الأيام المتتالية في البحر، وفقا للسناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، العضو الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.