ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، بعد أن قضت محكمة استئناف بأن المشروع لم يحصل على الموافقة اللازمة من الكونجرس.
وطلبت إدارة ترامب، في مذكرة قدمتها، من القضاة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد فيه استئنافا كاملا أمام المحكمة العليا.