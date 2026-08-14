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ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

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رويترز

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .

طلبت ‌إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا ⁠السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت ‌الأبيض التي تبلغ تكلفتها ‌400 مليون دولار، بعد ‌أن قضت ‌محكمة استئناف ‌بأن المشروع لم ​يحصل على ‌الموافقة اللازمة ​من ⁠الكونجرس.

وطلبت إدارة ترامب، في ​مذكرة ⁠قدمتها، من ⁠القضاة تعليق تنفيذ الحكم ⁠الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد ‌فيه استئنافا كاملا أمام ​المحكمة العليا. 