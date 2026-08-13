وزير الدفاع: "لأجل غير مسمى" أمريكا قادرة على حصار الموانئ الإيرانية

​قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم ⁠الخميس إن الجيش الأمريكي قادر ‌على فرض حصار ‌على الموانئ الإيرانية ما ‌دامت ‌الحاجة تقتضي ‌ذلك. وأضاف هيجسيث ​لصحفيين "بإمكان البحرية ‌الأمريكية ​مواصلة ⁠فرض هذا الحصار ​لأجل ⁠غير مسمى، ⁠إذ سنعتمد ⁠على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقا، ‌وسنواصل القيام بذلك".

ويأتي هذا التصعيد في إطار استراتيجية الضغط الاقتصادي المكثف، حيث أفادت تقارير بأن واشنطن تربط أي تفكير في رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية بالتزام طهران التام بتعهداتها، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية جارية عبر وساطة إقليمية للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن استئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق